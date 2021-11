Luigi Di Maio: promuovere la cucina italiana è una priorità della Farnesina

di Manuela 19 Novembre 2021

Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, durante la presentazione della sesta edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo, ha dichiarato che promuovere la cucina italiana è una priorità della Farnesina.

Di Maio ha spiegato che la cucina italiana esprime “cultura, ricerca, innovacione, formazione, biodiversità e identità”. Proprio alla luce di tale considerazione, ecco che la sua promozione diventa una delle priorità della Farnesina.

Il ministro degli Esteri ha poi aggiunto che la Settimana della cucina italiana nel mondo è uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati fra tutti quelli organizzati dal ministero per promuovere l’Italia.

Il tema di questa edizione sarà “Tradizione e prospettive della cucina italiana: consapevolezza e valorizzazione della sostenibilità alimentare”, in quanto la scelta è quella di far risaltare il connubio fra agroalimentare e valorizzazione della dieta Mediterranea, intesa come un modello di alimentazione e uno stile di vita sano e sostenibile.

La manifestazione si terrà dal 22 al 28 novembre 2021 e si svolgerà presso la rete diplomatico-consolare all’estero. Nel corso del tempo questo progetto è diventato uno dei cardini della strategia di internazionalizzazione del Made in Italy voluta dal Patto per l’export.

Già ad ottobre Di Maio aveva spiegato che il settore agroalimentare era un traino per il paese, motivo per cui era giunto il momento di investire nelle fiere.