L’uovo di Pasqua della Royal Family è costoso, ma mai come i nostri

Come in tutte le feste comandate e le occasioni importanti, la stampa inglese non manca di fornire ai propri curiosissimi lettori ogni possibile dettaglio sulle abitudini della famiglia reale, e a Pasqua le attenzioni dei rotocalchi non potevano che concentrarsi sulle uova di cioccolato. A quanto pare un ex maggiordomo dei reali ha spifferato il nome del loro fornitore preferito di uova e ovetti: si tratta di Charbonnel et Walker, storica -e lussuosa- boutique londinese dalla storia secolare e, secondo alcuni, troppo cara.

Chi è Charbonnel et Walker

La bottega è stata fondata nel 1875 fortemente voluta dall’allora Principe di Galles e futuro Re Edoardo VII, che incoraggiò l’incontro tra madame Charbonnel, già famosa per le sue creazioni di cioccolato a Parigi, e Mrs. Walker, artigiana londinese esperta nel realizzare confezioni di lusso per gioielleria e alta sartoria. Un’intuizione di marketing che portò alla fondazione del primo punto vendita al 173 di New Bond Street nel quartiere londinese di Mayfair, dove ancora si trova, avendo servito negli anni un’infinità di nobili e celebrità.

Vista la caratura del produttore, credere all’indiscrezione diffusa dall’ex maggiordomo non è difficile. Dando un’occhiata al loro shop online tutte le loro uova di Pasqua, al latte, fondenti e al cioccolato bianco, accompagnate tartufi al caramello salato o al Marc de Champagne sono in offerta da 45 a 36 sterline, poco meno di 42 euro.

Per carità, non sono certo prodotti da supermercato (e anche lì, con gli ultimi rincari c’è poco da risparmiare), ma visto che si parla pur sempre di regnanti britannici, tutta questa indignazione da parte della stampa d’oltremanica ci sembra quanto meno un accanimento. Ci chiediamo cosa penserebbero dei 105 euro necessari per accaparrarsi l’uovo pralinato alle nocciole di Iginio Massari -e se sarebbero pronti a farsi spiegare dal Maestro la differenza tra caro e costoso- dei 65 euro per l’uovo “sodo” di Knam, i 90 euro di per l’uovo nido di Solbiati o i 1300 euro per quello, interamente decorato a mano di Marchesi 1824.