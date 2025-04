L’uovo di Pasqua firmato MasterChef è arrivato

L’ultima edizione di Masterchef Italia vinta da Anna Zhang è finita da poco, e alla prossima, se la tradizione verrà mantenuta, mancano otto mesi. Se siete tra coloro che tra una stagione e l’altra passano il tempo guardando ininterrottamente le repliche o, sotto sotto, avete sufficienti ambizioni culinarie da ritenervi all’altezza di accettare le sfide di Locatelli, Cannavacciuolo e Barbieri, qualcuno per questa Pasqua vi ha pensato: l’uovo di MasterChef è arrivato.

L’uovo MasterChef Balocco

A produrre l’uovo di Pasqua griffato dal cooking show più amato è Balocco, che ha realizzato uova di cioccolato al latte, e ha pensato bene di dotarlo di sorprese che possano trovare posto tra le attrezzature di ogni nerd culinario che si rispetti: si potrà trovare un tappo per bottiglie in silicone, una minilavagna magnetica componibile, una sac à poche professionale, un set segnabicchieri o un set posate portatili.

L’uovo MasterChef Balocco è già disponibile al pubblico a un prezzo indicativo di 16,99€ in formato da 320g, sicuramente la più conveniente tra le uova di Pasqua ispirate dal programma.

Dando un’occhiata alle alternative firmate dai giudici, l’uovo di Bruno Barbieri prodotto da Motta esce a 16,90€ per 220g, un etto in meno di quello di Balocco -per quanto con dragées a sorpresa- mentre Cannavacciuolo, da buon tristellato Michelin, gioca un altro campionato: 41€ per 300gr, anche lui con dragées alla nocciola all’interno.