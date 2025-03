Uova o colomba? Per Pasqua nei supermercati aumenterà tutto

Se siete tra coloro che aspettano le festività comandate per addentare una golosa fetta di grande lievitato, abbiamo una brutta notizia per voi: con i rincari record sulle materie prime, soprattutto il burro, i prezzi di quest’anno delle colombe pasquali segneranno un sensibile rialzo.

Se invece non siete del team glassa e canditi, e ogni anno optate rigorosamente per l’uovo di Pasqua, siamo spiacenti, non ci sono buone nuove nemmeno su questo fronte: le quotazioni folli del cacao non lasciano speranze per i portafogli. Non si tratta certo di aumenti imprevedibili, ma ora ci sono i dati a dimostrarli: quelli forniti da un’indagine condotta dal Codacons su alcune delle marche di dolci pasquali più vendute nella grande distribuzione.

Aumenta tutto

Partiamo quindi dal dolce che segna il rincaro maggiore, l’uovo di Pasqua. Che sia al cioccolato al latte o fondente poco importa, le uova delle marche più diffuse in vendita nei supermercati registreranno un +29,8% rispetto al 2024, ed è il rincaro minimo. Nella nota diffusa da Codacons, i prodotti “di un noto marchio svizzero che produce uova di gamma medio-alta” (avete già capito, lo sappiamo) segnano un +40%, con referenze in vendita a 22 euro al pezzo (oltre 70 euro al kg).

Colpite da incrementi dei listini anche le uova di cioccolato destinate ai più piccoli, con aumenti che partono dal +8,3% per il classico “Kinder Gran Sorpresa” da 150 grammi (il cui prezzo stabilito dal produttore passa dagli 11,99 euro del 2024 agli attuali 12,99 euro) e arrivano al +33% per le marche che hanno in licenza loghi legati ai bambini come squadre di calcio, giocattoli, cartoni animati ecc.

Buona parte della colpa va al folle andamento del mercato del cacao che raggiunto il record di 12mila dollari la tonnellata a fine 2024, e si attesta oggi attorno agli 8 mila dollari, contro i 2.900 dollari del marzo 2023, con un incremento di oltre il 175% e impatti diretti sui prezzi al dettaglio di tutti i prodotti a base di cacao.

Non va meglio per le colombe, per cui sono previsti aumenti medi del 21%, soprattutto a causa dei rincari astronomici del burro, materia prima base della colomba, ha registrato incrementi astronomici, pari al +83% su base annua secondo gli ultimi dati della Commissione Europea, con le quotazioni che hanno superato gli 8.300 dollari a tonnellata.

Ovviamente, se siete dei super golosi e la colomba classica non vi soddisfa, il problema sarà doppio: per un lievitato pasquale in versione farcita, magari con copertura e crema al cioccolato, preparatevi a sostenere i rincari di entrambe le materie prime, con aumenti sul prodotto finito che potranno arrivare fino al +36%.