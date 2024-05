Fiocco blu al Mudec: è nato il figlio di Enrico Bartolini e Roberta Morise

Le prime indiscrezioni arrivarono ai primi di dicembre, poi puntualmente confermate da abbondanti caroselli di scatti al pancione pubblicati sui social. Da lì il conto alla rovescia: di che colore sarebbe stato il fiocco sulla porta del Mudec, magari piazzato di fianco al rosso dei macaron? Gianmaria, il figlio di Enrico Bartolini e Roberta Morise, è nato il 24 maggio alla Clinica Mangiagalli di Milano.

L’annuncio del fiocco blu, come è ormai consuetudine, arriva attraverso la vetrina social dei due: “I primi giorni sono stati tortuosi ma ora esplode dalla voglia di vivere” si legge nella didascalia che accompagna un binomio di scatti: una foto del piedino destro e un simpatico video che riprende un “ruggito” del piccolo Gianmaria inserendolo nella iconica cornice di casa Metro Goldwyn Mayer. “Lo portiamo a casa molto presto”, continua il post. “Grazie ai medici per intuizione, talento e competenza”.

Enrico Bartolini, Roberta Morise e l’arrivo di Gianmaria

Storia intensa e di forte complicità, quella tra Enrico Bartolini e Roberta Morise. Le prime indiscrezioni sulle vicende dell’angolo del cuore di casa Bartolini presero a trapelare meno di un anno fa, verso la metà di ottobre 2023, quando l’occhio elettronico del gossip paparazzò i due mano nella mano per le vie della Capitale; a cui fecero seguito le voci di corridoio su di un anello misterioso ma comunque più che eloquente.

Voci, già: il re delle stelle italiane, comprensibilmente, aveva originariamente preferito alzare un muro di timido riserbo attorno all’intera vicenda. Muro che venne poi smontato, mattone per mattone, appena qualche tempo più tardi: “Mi sono innamorato, non pensavo potesse succedere” aveva raccontato lo stesso Bartolini ai microfoni del Corriere della Sera. Una confessione che, bonariamente, aveva anche il sapore del goffo imbarazzo: “Ci siamo conosciuti tramite amici in comune, e ha fatto tutto lei”.

Il resto della strada, come si suol dire, era in discesa. Le voci della gravidanza, come già accennato in apertura di articolo; poi la proposta di matrimonio – con tanto di video pubblicato sui social in data 14 febbraio – e i primi dettagli sulla cerimonia: Toscana, il prossimo 31 di agosto, dove hanno avuto modo di incontrarsi e conoscersi per la prima volta.

Ora la nascita del piccolo Gianmaria, per l’appunto: fiocco blu al Mudec. Si tratta del primo figlio per Roberta Morise, ma della quarta volta da papà per Enrico Bartolini: lo chef toscano ha già tre figli – Tommaso di 15 anni, Giovanni di 10 e Vittoria di 8 – nati da una relazione precedente.