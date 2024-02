Ma davvero credete che il logo con la rana c’entri con la farina di insetti?

Continua la teoria complottista secondo la quale il logo con la rana presente sulle confezioni di alcuni alimenti c’entri in qualche modo con la farina di insetti. Ne aveva già parlato abbondantemente la nostra Chiara di questa teoria complottista. Ma adesso arriva anche il debunking di Open, il quale ribadisce ancora una volta che quel logo con la rana non ci azzecca nulla con la farina d’insetti, ma che si tratta solamente del logo della Rainforest Alliance, certificazione data ai prodotti che rispettano specifici standard di sostenibilità e tutela dell’ambiente.

Ma come può venire in mente che il logo di una rana c’entri con le farine d’insetti?

Manco nel peggior film di fantascienza di serie B si potrebbe arrivare a pensare che il logo di una rana possa avere a che fare con le farine di insetti. Le basi, suvvia: ricorderete qualcosa di Scienze alle elementari no? Anfibi e insetti appartengono a due Phylum totalmente diversi. Gli insetti fanno parte del phylum Arthropoda, mentre gli anfibi sono una delle classi del phylum Chordata (insieme a mammiferi, uccelli, rettili e pesci).

Detto questo, ecco che in rete circola una teoria secondo la quale il Nesquik (e anche altri prodotti) conterrebbe della farina di insetti. E questa farina di insetti sarebbe rappresentata proprio dal logo della rana. Peccato solo che quel logo indichi la certificazione Rainforest Alliance, cioè quella data ad alimenti che sono prodotti usando dei metodi che rispettino la sostenibilità sociale, economica e ambientale.

Nei vari post deliranti che si trovano in giro ecco che i consumatori vengono messi in guardia dai prodotti come il Nesquik che, a detta dei complottisti, conterrebbero farine di insetti per via del logo della rana. Qualcuno aggiungere poi il carico sostenendo che quel logo indichi come il Nesquik contenta sia farina di insetti che vaccini a mRNA (maledetti, avevate i vaccini a mRNA somministrabili per via orale e ci avete propinato le punture che bruciavano? Non vi perdonerò mai per questo).

Qualcun altro, poi, preso dagli scrupoli, ricordandosi vagamente che rane e insetti non è che vadano proprio a braccetto, ha azzardato che il Nesquik potesse contenere farina di insetti e farina di rana, così era più logico, no? Da dove sia saltata fuori questa, è letteralmente il caso di dirlo, non è dato saperlo.

Allora, ripetete dopo di me: il logo della rana, non vuol dire che nel suddetto prodotto ci siano farine di insetti, di rana o di qualsiasi altro animale strampalato vi passi per la testa. Il logo della rana rappresenta la certificazione Rainforest Alliance, quella dedicata ai prodotti realizzati rispettando la sostenibilità.

Nel caso specifico di Nesquik, indica che il cacao di cui è composto non deriva da deforestazione o sfruttamento. La notizia della presenza di farine di insetti nel Nesquik è chiaramente una fake news. Nesquik non è certo nuova a campagne denigratorie del genere, ma qui si supera ogni fantasia.

A parte il fatto che le rane non ci azzeccano con gli insetti, ecco che perché mai il Nesquik, un prodotto a base di cacao, dunque vegetariano, dovrebbe mai introdurre delle farine di rana o di insetti? Fra l’altro neanche indicandole in etichetta fra gli ingredienti? L’etichettatura dei prodotti alimentari segue delle norme ben precise, gli ingredienti vanno scritti in un determinato modo, non è che uno si sveglia la mattina e dice “Ohibò, oggi questo ingrediente non lo scrivo a lettere, ma lo indico con un disegnino”.

Altro dato: le farine di insetti (o anche la carne di rana) costano parecchio. Perché mai Nesquik dovrebbe inserire fra i suoi ingredienti qualcosa che farebbe schizzare alle stelle il suo prezzo di vendita?

Quindi no, quel logo con la rana non rappresenta la farina di insetti. Se avete così tanta fantasia, provate a scrivere un bel libro di fantascienza o la sceneggiatura di qualche film: magari potreste avere più successo.