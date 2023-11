Supermercati: c’è una teoria complottista sul logo con la rana della Rainforest Alliance

di Chiara Cajelli 22 Novembre 2023

Mi sono imbattuta in un gruppo su Facebook dedicato alla recensione dei prodotti alimentari confezionati – in sostanza, commentano se siano buoni o no tra merendine, preparati, surgelati et similia – ed è stato come un pugno in faccia. Protagonista di molti commenti e attenzioni, il logo con la rana della Rainforest Alliance applicato su alcuni alimenti in vendita al supermercato. Attenzioni da parte di chi, esattamente? Dei complottisti, tra chi sostiene che i cibi così etichettati contengano il vaccino anti-covid e chi sostiene invece che contengano farina di insetti “a tradimento”. O entrambe le cose.

Spunta fuori sovente anche il nome di Bill Gates, il quale – secondo la teoria portata avanti dagli appassionati utenti – sarebbe coinvolto attivamente e finanzi la Rainforest Alliance per camuffare il vaccino negli alimenti per farcelo assumere per via orale. Si tratta di un vero e proprio caso che fa discutere da un bel po’ sul web: cerchiamo di fare chiarezza.

Il logo della rana sul cibo: cos’è e dove si trova

Nella foto in apertura potete vedere quale sia il logo che crea tanto scandalo: un bollino bianco e verde, posto sulle confezioni, che raffigura al centro una rana dagli occhi rossi e riporta la scritta “Rainforest Alliance certified“. La Rainforest Alliance è un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro, impegna da molti anni (trenta) nella salvaguardia ambientale delle foreste: tramite il logo descritto, identifica gli alimenti realizzati/preparati secondo canoni sostenibili (sia a livello economico, sia sociale, sia ambientale). Ne parla persino il sito ufficiale del WWF. Tutto qui. Ma tutto qui per davvero.

Eppure, in qualche modo questa organizzazione è stata presa di mira e associata a tutt’altro significato, soprattutto da quando è stata collegata a Bill Gates e ai vaccini anti-Covid. Ultimamente, non si capisce se per libera interpretazione o per articoli fondati sul nulla, il simbolo della Rainforest Alliance è stato correlato in maniera del tutto infondata anche alla famigerata farina di insetti di cui molti hanno paura.

Su quali cibi si trova il logo

Come anticipato, il simbolo di sostenibilità della Rainforest Alliance raffigurante una rana è posto soprattutto sugli alimenti oggetto di valutazioni che riguardano la sostenibilità. Ci aiuta molto l’elenco riportato da VeggieChannel, con una lista di cibi che hanno aderito a tale valutazione ottenendo l’ambito (per mero marketing o per sincero credo) bollino:

Lavazza

Caffè Gondoliere

Bristot caffè

Caffè Musetti

Caffè Splendid

Nespresso

Alpro, per quanto riguarda il caffè

Nestlè, prevede il logo della rana sui prodotti che contengono il cioccolato (Kit Kat, il Nesquik, gli Smarties)

Algida, per i prodotti con il cioccolato come i gelati Cucciolone, Cornetto e Magnum

Lipton

Sir Wiston Tea

Yogi

Nestea

Tè Infrè

Chiquita

Dole, per banane ed ananas

La Lidl ha aderito per banane e caffè

McDonald’s per caffè e tè che distribuisce

Il complotto sui vaccini anti Covid

Tutto sembra nascere da un post su Facebook, censito poi tra le notizie false o bufale. Su Facta News è possibile leggerlo integralmente: “Pericolo!!!!! Il famoso Bill gates ha ammesso che in futuro coloro che non hanno fatto l’iniezioni vengono vaccinati attraverso il cibo. Gli allevatori sanno da tempo che i loro vitelli vengono vaccinati per via orale. Improvvisamente, una grande quantità di alimenti porta il sigillo della rana, chiamato Rainfoced Alliance (ndr. Sì, il post riporta proprio “rainforced” al posto di rainforest). Il sigillo dovrebbe essere sinonimo di prodotti sostenibili. Tuttavia, gli addetti ai lavori riferiscono che questi alimenti contengono parti di insetti e vaccini a mRNA“.

Prosegue: “il sigillo è apparso di recente negli Stati Uniti e ora sta invadendo tutta Europa. Non sappiamo se i vaccini siano già contenuti in questi alimenti con il marchio rana. Il fatto è che questi alimenti sono malsani e fanno ammalare!“. Si tratta di un contenuto quantomeno fuorviante, a partire dalla questione dei vaccini nascosti nel cibo. Vero è che arrivano dal Giappone alcuni studi medici pubblicati su Biology Methods and Protocols ad attestare progressi su un possibile vaccino anti Covid per via orale, ma asserire che ce lo mettono nel cibo a nostra insaputa è cosa ben diversa e soprattutto falsa.

Cosa c’entra Bill Gates

Il nome di Bill Gates salta fuori come finanziatore della Rainforest Alliance, e come sostenitore o ideatore della furbata di inserire vaccini e insetti nei cibi marchiati con la rana. Ebbene, da parte di Bill Gates o della propria associazione, l’unica donazione registrata risale a 16 anni fa. Certo, parliamo di un personaggio difficile da inquadrare e che nel tempo ha dato opinioni spesso discusse su cibo e cambiamenti climatici… ma, anche in questo caso, è tutto qui.