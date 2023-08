Ma davvero Francesco Lollobrigida alla fine si gode le vacanze in Albania?

Ma c'era davvero anche Francesco Lollobrigida insieme a Giorgia Meloni in vacanza in Albania? Secondo i quotidiani albanesi sì

In questa calura estiva gli italiani, oltre a interrogarsi sulla questione degli “scontrini pazzi” che tanto pazzi non sono, stanno trovando anche il tempo e le energie per tentare di svelare un mistero: Francesco Lollobrigida è davvero andato in vacanza in Albania insieme a Giorgia Meloni?

C’era anche Francesco Lollobrigida in Albania insieme a Giorgia Meloni?

Ci si interroga su questo busillis per un motivo ben specifico, che però potrebbe non essere immediatamente chiaro ai più se non si conoscono gli antefatti.

Partiamo da Giorgia Meloni: è stata invitata per una vacanza privata in Albania direttamente da Edi Rama, il suo omologo albanese. Il che ci sta: Giorgia Meloni, su espresso invito del premier albanese, ha viaggiato in traghetto da Brindisi. Inizialmente, secondo anche quanto riportato dai media italiani, la vacanza doveva durare solamente un giorno, ma in realtà la premier si è fermata qualche giorno in più.

In totale Giorgia Meloni si è fermata in Albania per quattro giorni. Come spesso accade in tali circostante, si è trattato di un mix fra vacanze e cene di lavoro. Durante la visita, infatti, pare che potrebbe esserci stata anche una cena privata (da confermare, però) insieme a Tony Blair, ex primo ministro britannico e Ermal Dredha, il sindaco di Valona.

Giorgia Meloni, però, non è andata da sola in Albania. Insieme a lei c’erano il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra. Ma è qui che salta fuori il mistero che gli italiani stanno cercando di dipanare. Si vocifera, infatti, che in vacanza ci siano andati anche Francesco Lollobrigida e Arianna, la sorella di Giorgia Meloni.

Anche qui nulla di strano: si tratta di vacanze di famiglia. Solo che la presenza di Francesco Lollobrigida non è stata accertata. La stampa albanese ha diramato un video amatoriale dove si vede Giorgia Meloni su uno yacht insieme alla famiglia. Solo che è difficile identificare chi sia a bordo in quanto il video è stato girato da lontano ed è, a dir poco, sfocato.

Le testate italiane si sono divise: c’è chi sostiene che ci fosse anche Francesco Lollobrigida, chi dice che forse c’era anche Francesco Lollobrigida (ma la sua presenza effettiva sarebbe tutta da confermare) e chi non cita proprio la sua presenza, preferendo parlare solo di Giorgia Meloni (lei, almeno, siamo sicuri al 100% che c’era).

La stampa albanese, invece, afferma nero su bianco che Francesco Lollobrigida fosse presente. Non possiamo dirlo con certezza: anche cercando sui profili social di Meloni e Lollobrigida al momento non ci sono foto che testimonino la sua presenza o meno. Spulciando il profilo di Edi Rama, invece, si vede solo una foto in compagnia di Giorgia Meloni:

Sorella d’Albania 🇦🇱❤️🇮🇹 Fratello d’ItaliaGRAZIE GIORGIA🙏 È STATO UN ONOREVlorë☀️Valona Posted by Edi Rama on Thursday, August 17, 2023

Ma perché ci si focalizza tanto sulla presenza di Francesco Lollobrigida in Albania? Semplice: solamente pochi giorni fa, infatti, il ministro dell’Agricoltura, durante un incontro con i produttori locali pugliesi, aveva ribadito l’eccellenza della Puglia proprio nei confronti di altri paesi che si affacciano sull’Adriatico, sullo Ionio o sul Mediterraneo che “ambiscono ad avere la stessa propensione ad accogliere i turisti che ha la Pugglia, ma quello che si trova in Puglia altrove non si trova”.

Il riferimento era ad una precedente affermazione proprio di Edi Rama: tramite un post sui social aveva parlato del maggior afflusso di turisti italiani in Albania, complici i prezzi più bassi (a proposito di turisti italiani in Albania: diciamo che grazie a questi quattro furbetti non ci stiamo facendo una bella figura, guardate il video per capire il perché).

Quindi quello che desta stupore, sempre se venisse confermata la presenza di Lollobrigida in Albania, è che dopo aver risposto in questo modo alle affermazione di Rama, sia andato proprio in Albania a trascorrere le vacanze. Mettiamola così: forse era andato in avanscoperta.