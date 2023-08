Mangiano in un ristorante in Albania e scappano senza pagare: turisti italiani diventano virali

A quanto pare sono diventati virali sul web quattro turisti italiani che hanno ben pensato di andare a mangiare in un ristorante in Albania, scappando poi via senza pagare il conto

di Manuela Chimera 18 Agosto 2023

In un momento in cui gli italiani si sperticano in lodi per quanto riguarda il turismo in Albania, rivendicando la bontà dei prezzi più bassi rispetto in Italia, ecco che si scopre uno dei modi in cui gli italiani risparmiano andando a fare le vacanze in Albania: non pagando il conto! In queste ore, infatti, è diventato virale sui social un video dove si vedono quattro turisti italiani mangiare in un ristorante in Albania, scappando poi via alla velocità del fulmine senza pagare il conto.

Il video dei turisti italiani che scappano senza pagare il conto in Albania

In questa estate di tormentoni, oltre agli “scontrini pazzi” (che poi, se si scava bene, tanto pazzi non sono: basta leggere il menu per capire se posso o non posso permettermi quei prezzi), sta tenendo banco il discorso “Eh, ma il turismo e la ristorazione in Italia costano troppo, meglio andare in Albania, lì si risparmia”.

Che potrà essere anche vero o meno (anche qui bisogna valutare tutte le variabili), ma se il metodo usato dagli italiani per risparmiare durante le vacanze in Albania è quello utilizzato da questi quattro turisti, anche no, grazie.

Questa storia arriva dalla città albanese di Berat. La cittadina è frequentata da tantissimi turisti italiani e, nel mucchio, ci sono finiti anche i soliti furbetti. In un ristorante del centro, questi quattro turisti vanno a cena, facendo anche i complimenti al personale per quanto era buono il cibo.

Poi, così come ripreso prima dalle videocamere di sorveglianza all’interno del ristorante, poi da un’altra videocamera posta all’esterno, ecco che di punto in bianco i quattro decidono di andarsene via alla chetichella, senza pagare. Li vediamo nella hall del ristorante, mentre si guardano intorno per controllare che nessuno li noti (ma a quanto pare non notando che c’erano le videocamere di sorveglianza attive), poi escono fuori e corrono via alla velocità del fulmine, sparendo nelle strade del centro storico.

Il video ha fatto prima il giro dei media albanesi, poi è arrivato anche qui da noi. I quotidiani locali hanno poi intervistato il proprietario del locale che ha spiegato che i quattro turisti italiani sono scappati via senza pagare un conto di 8.451 euro, quindi circa 80 euro. Esatto: questi nostri connazionali dovevano pagare solamente 20 euro a testa per una cena che era stata del tutto di loro gradimento.

Il ristoratore ha aggiunto che non gli era mai successa una cosa del genere, anche perché il suo ristorante non è di quelli con prezzi esorbitanti. E ha concluso dicendo che sperava che i quattro furbetti almeno facessero qualcosa di buono con quei lek.

Beh, se è questo il modo in cui gli italiani risparmiano all’estero, forse vale la pena non fare tanto i virtuosi e i santarellini quando si accusano ristoranti e strutture ricettive di avere prezzi troppo alti qui da noi.

Ecco il video diventato virale sui social: