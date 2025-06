Ma nella gelateria di Louis Vuitton si serve gelato sciolto?

Capiteci: siete Louis Vuitton, che è più o meno quanto di più simile a un Re Mida nell’età contemporanea. Del tipo: apri un ristorante a Milano e bam, coinvolgi la famiglia Cerea; apri un cafè e idem con patate; fai una borsa-aragosta e la piazzi a 18 mila dollari. E poi apri una gelateria – la prima! – e mi fai uno shooting con il gelato sciolto? Ma caspita!

Si scherza, monsieur Arnault – ma forse neanche troppo. La prima gelateria stagionale di casa LV apre in quel di Forte dei Marmi, da giugno a settembre; e all’appello figurano i soliti sospetti: abito sì vintage ma il giusto, ispirato al tipico arredo urbano temporaneo; tinte eleganti, iconico motivo Monogram che ha reso la maison celebre in tutto il mondo ben in vista.

Il gelato – gate

“Ogni elemento è curato nei minimi dettagli”, si legge nel puntualissimo comunicato stampa. Eppure – rispettosamente! – ci permettiamo di dissentire; che in allegato al sopracitato CS ci sono giunte le consuete foto da corredo dove, ahinoi, il gelato piange. Una manciata di gocce cadute sul bancone, una massa di gelato palesemente pronta al collasso, una calma colata che colora il cono. Ma possibile che non ci sia stato il tempo di fare uno shooting con il gelato bello pimpante?

Di nuovo – si scherza ma il punto rimane. Il gelato, in ogni caso, proviene dai laboratori di Galliano e sarà disponibile in dieci gusti tradizionali più due speciali ideati per l’occasione: trattasi di Vivienne, latte portoghese variegato al mandarino; e di Gaston, zuccotto con pan di spagna, croccantino e gocce di cioccolato fondente. Gocce non gocciolanti, si spera.

Largo alle norme operative, dunque. Potrete trovare la gelateria firmata Louis Vuitton al civico 2 di Via G. Carducci, a Forte dei Marmi, per l’appunto. Il chiosco sarà aperto per la stagione estiva (da giugno a settembre) tutti i giorni dalle ore 16 alle 22.