Ma quanto è cringe la pubblicità di KFC a tema Squid Game?

Il connubio tra KFC e Squid Game sta diventando sempre più… immersivo. Dopo il lancio del nuovo menu dedicato alla serie coreana, organizzato con l’inscenamento di un rapimento a tema, si punta sempre più a pubblicizzare i burger e i bucket in stile asiatico sfruttando proprio la piattaforma che ospita l’angosciante successo televisivo. Se accendete Netflix e vi sintonizzate sul programma coreano, potreste essere accolti da una pubblicità non troppo invitante.

L’invitante pubblicità su Netflix

Tutto è iniziato a giugno con il rapimento di quattro persone in perfetto stile serie coreana, con tanto di guardie nelle loro tutine rosa. L’obiettivo era prelevare i partecipanti (residenti in città in cui Kentucky Fried Chicken non ha ancora nessuno store) per portarli nei punti KFC più vicini, dove hanno provato in anteprima il nuovo menu dedicato al successone di Netflix – lanciato in occasione della terza stagione, uscita in Italia alla fine dello scorso mese.

Per continuare a promuovere il pollo glassato con salsa coreana e i burger con bun rosa che riprendono il tema cromatico della serie, su Netflix abbiamo avvistato una pubblicità che gioca sempre più sull’unione dei due aspetti: il cibo offerto in edizione limitata dal fast food (disponibile fino al 21 luglio) e l’ambientazione di Squid Game. Così su schermo appare un vassoio carico dei prodotti brandizzati, mentre la voce dell’altoparlante annuncia le novità del menu.

Ma il bello deve ancora arrivare. Per rendere totalizzante l’immersione, arriva puntuale una guardia con tuta rosa a trascinare via il vassoio, che lascia dietro di sé una scia di salsa coreana, proprio come fanno i cadaveri insanguinati nella serie. Siamo noi troppo sensibili, o l’immagine non stimola granché l’appetito? De gustibus.