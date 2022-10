Madame Sylvia Wu è morta: addio alla storica ristoratrice cinese di Hollywood

Lutto negli USA: è morta Madame Sylvia Wu, meglio nota come Madame Wu, storica ristoratrice cinese di Hollywood.

di Manuela 3 Ottobre 2022

Ancora un lutto nel mondo della ristorazione: è morta Madame Sylvia Wu, meglio conosciuta come Madame Wu, una storica ristoratrice cinese di Hollywood. Dal suo locale sono transitati numerosi vip e attori celebri.

Il suo famoso ristorante cinese di Santa Monica l’aveva resa una sorta di istituzione locale. Secondo quanto riferito da fonti della sua famiglia, la donna si è spenta il 29 settembre alla veneranda età di 106 anni.

Ma Madame Wu non era diventata famosa solo per la sua attività nel mondo della ristorazione: aveva scritto libri di cucina, fatto programmi televisivi e si era dedicata alla beneficenza, aiutando soprattutto il centro oncologico City of Hope.

La particolarità del ristorante di Madame Wu è che era stato uno dei primi della California a proporre un menu cinese, inserendovi fra l’altro il Chop suey, piatto tradizionale cinese a base di carne, verdure e germogli di soia. Sempre presente nel locale (era lei che, spesso, prendeva le ordinazioni per il delivery), nel suo ristorante sono passati nomi del calibro di Paul Newman, Frank Sinatra, Cary Grant, Mae West, Mia Farrow e anche la principessa Grace di Monaco.

In realtà il ristorante originale da lei fondato, il Wilshire Boulevard, era stato chiuso nel 1998. Dopo l’imprenditrice aveva paerto l’Asian bistro & sushi di MAdame Wu nel Grove, anche se ques’ultimo locale non aveva raggiunto le vette del precedente.

Sempre da poco, è morto anche Matteo Catalani, il re della pasta degli USA.