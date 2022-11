Magico Paese di Natale: si parte ad Asti con l’edizione 2022

di Dissapore 8 Novembre 2022

Lo sentite già il profumo dei biscotti allo zenzero? No? Male, perché il Natale è già nell’aria. Almeno ad Asti, dove il 12 novembre parte l’edizione 2022 del Magico Paese di Natale, un evento che ci piace, anche perché si parla tanto di buon cibo e buon vino. D’altronde, il Natale è anche e soprattutto quello, no? Motivo per cui – come lo scorso anno – non mancheremo di farvi avere novità su quel che di buono succede in questo evento, tra i più longevi e apprezzati d’Italia, nonché unico tra i mercatini italiani inserita nella Top Ten dei migliori mercatini natalizi d’Europa dalla prestigiosa associazione internazionale di promozione turistica European Best Destinations.

Il mercatino, lo spettacolo e la ruota panoramica

Il mercatino, nella città di Asti, verrà allestito dal 12 novembre al 18 dicembre, per tutti i weekend (e durante il ponte dell’Immacolata), con oltre 130 postazioni di artigiani e produttori enogastronomici provenienti da ogni parte d’Italia. Tra le grandi novità di questa nuova edizione del Magico Paese di Natale ad Asti ci sarà l’allestimento di una bellissima e spettacolare ruota panoramica di 35 metri, la più grande del suo genere in Italia. Una novità che permetterà di ammirare dall’alto tutta la bellezza dei mercatini natalizi astigiani, potendo anche usufruire di una carrozza Vip (con la possibilità di un romantico brindisi a bordo) e di una carrozza con accesso dedicato alle persone disabili.

Lo spettacolo di inaugurazione dell’evento, “È l’ora della magia”, ospitato presso il bellissimo Teatro Alfieri di Asti, si terrà il 12 novembre alle ore 16.45 e, sempre nello stesso teatro, andrà in scena l’8 dicembre “È l’ora della magia-parte seconda”, un Christmas Gala in stile hollywoodiano in cui saranno presenti alcuni artisti del programma Zelig e il Sunshine Gospel Choir, un coro gospel composto da oltre quaranta elementi che nel 2020 ha partecipato con successo a Italia’s Got Talent.

In questo sedicesimo anno, il Magico Paese di Natale 2022 ha scelto un tema particolarmente significativo, con la riscoperta di uno dei simboli per eccellenza del Natale: l’albero di Natale. Non solo l’albero inteso come simbolo di gioia e felicità, ma anche come elemento naturale di primaria importanza per l’ecosistema e la salvaguardia del territorio. L’albero di Natale sarà grande protagonista anche ad Asti, dove verranno allestite in piazza Roma due installazioni luminose a forma di alberi ad alto fusto, ma soprattutto verrà costruito un percorso di installazioni natalizie coniche in plastica riciclata e/o riciclabile, illuminate a Led con luci a risparmio energetico: degli alberi di Natale “alternativi” che permetteranno di evitare l’abbattimento di circa sessanta alberi veri.

Il PalaTartufo e i Gioielli del Territorio

In particolare, in piazza San Secondo, verrà allestita una piazzetta con una selezione di casette di produttori locali d’eccellenza e il “PalaTartufo”, un’elegante tensostruttura che ospiterà “I Gioielli del Territorio”, con protagonista il “Re Tartufo”. Questa iniziativa, contestuale al Magico Paese di Natale, andrà avanti fino al 23 dicembre 2022, con banchi di vendita del tartufo e spazi di esposizione e vendita dei prodotti enogastronomici di eccellenza gestiti dalle associazioni di categoria. Sono in programma anche momenti di degustazione con un calendario che prevede, nei fine settimana, la proposta di piatti della tradizione serviti con tartufo (carne cruda, robiola, uovo al tegamino) e abbinati ai grandi vini del territorio.

Il Magico Paese di Natale 2022: informazioni pratiche

Replicando il successo della formula dello scorso anno, anche per la sua sedicesima edizione il Magico Paese di Natale avrà un programma dislocato in diverse sedi, per diffondere la magia del Natale in tutto il territorio piemontese, animando anche alcuni dei luoghi simbolo dei Patrimoni dell’Umanità Unesco, come le colline di Langhe Roero e Monferrato o il Castello Reale di Govone, parte del circuito delle Residenze Sabaude. Così, a partire dal 19 novembre, al mercatino di Asti si unirà la magia del Natale di Govone, con la casa di Babbo Natale e lo spettacolo autoprodotto che si svolge all’interno del Castello Reale Patrimonio Unesco.