La Classifica dei panettoni 2021 di Dissapore vi aspetta al Magico Paese di Natale

La classifica dei panettoni di Dissapore è alle porte e quest'anno, per la prima volta, ci sarà una premiazione: ecco come seguire la diretta, in streaming dal Magico Paese di Natale Terre Unesco.

di Valentina Dirindin 1 Dicembre 2021

Siete pronti per l’annuale classifica dei panettoni (e dei pandori!) firmata Dissapore? Sappiamo che la state aspettando come i bambini aspettano l’arrivo di Babbo Natale, e noi non vediamo l’ora di rivelarvi i super lievitisti di quest’anno. Anche perché abbiamo una grande novità per questo Natale 2021: la nostra classifica infatti verrà ospitata dal Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco, e i vincitori di quest’anno verranno annunciati nel corso di un evento che potrete seguire sia di persona che in diretta streaming.

Il momento in cui sveleremo i migliori lievitati artigianali d’Italia sarà il 4 dicembre alle ore 16, presso il Salone Incontri “La Serra”, Piazza Vittorio Emanuele a Govone. Potrete essere lì con noi (l’evento è aperto al pubblico, ma solo su prenotazione alla mail info@magicopaesedinatale.com e fino a esaurimento noi) o seguirci sui social de Il Magico Paese di Natale e di Dissapore, che trasmetteranno la premiazione in diretta.

Il nostro panel di esperti si è già riunito lo scorso weekend, proprio al castello di Govone, per assaggiare i panettoni e i pandori dei migliori pasticceri, gelatieri, panificatori e pizzaioli italiani, e si ritroverà il 4 dicembre per svelare sul palco i risultati: ad annunciare i migliori panettoni e pandori del 2021 saranno Chiara Cavalleris, direttora di Dissapore, con Stefania Pompele, responsabile panel per la classifica di Dissapore, in compagnia di Danilo Poggio, volto televisivo piemontese e giornalista di Grp Televisione. Oltre alla top ten dei migliori panettoni, verrà anche assegnato uno speciale premio de Il Magico Paese di Natale al pasticciere emergente 2021, colui che con il suo panettone si sarà imposto come una promessa per il futuro dei lievitati italiani.

Gli altri eventi food del Magico Paese di Natale

La classifica dei panettoni 2021 di Dissapore si inserisce all’interno degli eventi enogastronomici del Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco, di cui siamo media partner. Vi avevamo già raccontato come il mercatino natalizio di Asti (che è l’unico italiano in lizza per essere il migliore evento europeo, potete votarlo una volta al giorno fino al 10 dicembre a questo link) ha molte casette con prodotti interessanti, non solo del territorio (ne trovate qui una selezione fatta da noi).

C’è poi il Festival del Cibo, il ciclo di incontri gastronomici dedicati ai prodotti della tradizione e alle ricette del Natale, che quest’anno ha una chiave di lettura prevalentemente giocosa e divertente grazie al Cookig Christmas Show condotto da Diego Bongiovanni: un gioco da fare con tutta la famiglia, per diffondere la cultura del cibo dell’alimentazione attraverso il divertimento (per partecipare ci si può prenotare qui).

Infine Il Magico Paese di Natale presenta una speciale partnership con Asprocarne Piemonte, che punterà i riflettori sulla Blonde d’Aquitaine, la rinomata razza bovina da carne di origine francese ma allevata storicamente in Italia dagli anni ‘50. Una carne perfetta per le ricette natalizie, che verrà nobilitata grazie alle ricette di un testimonial d’eccezione, lo chef Walter Ferretto (una stella Michelin al Cascinale Nuovo di Isola d’Asti).