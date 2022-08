Maltempo, in un solo giorno si sono verificati 13 eventi estremi

di Luca Venturino 20 Agosto 2022

Mesi e mesi a combattere contro la morsa della siccità per poi trovarsi nel bel mezzo di una tempesta di ghiaccio, vento e acqua: secondo la più recente analisi redatta dalla Coldiretti sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento all’ultima ondata di maltempo, in un singolo giorno si sono verificati ben 13 eventi estremi nell’Italia del Centro-Nord – un fenomeno che ha ben evidenziato le limitazioni e le vulnerabilità di quello che lo stesso Ordine dei dottori agronomi non ha esitato a definire “un territorio fragile”.

Attenzione, però – oltre al danno c’è anche la beffa: quella che a tutti gli effetti potrebbe apparire come una medicina – una di quelle così forti da sembrare quasi controproducenti per il nostro benessere e applicata con un approccio praticamente violento, sì, ma comunque una medicina – alla siccità degli ultimi mesi, un’analisi più attenta dei dati effettivi ci fa apprendere che non è affatto stato così. Gli ultimi monitoraggi del Po indicano che il livello è salito di appena mezzo metro, e anche i grandi laghi del Nord rimangono sui minimi storici – dati che trovano una inquietante risonanza anche nel resto d’Europa.

La conta dei danni in agricoltura – che passa dai danni alle risaie del Piemonte fino agli olivi e alle arnie di Massa Carrara, passando per i frutteti del Modenese e alle piantagioni di mais nel Lazio – continua a salire vertiginosamente: secondo le ultime stime della Coldretti, il bilancio di oltre 6 miliardi provocato già dalla siccità è destinato a salire ancora.