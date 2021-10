Manchester: chef stellato apre un negozio di kebab

di Valentina Dirindin 7 Ottobre 2021

Lo chef stellato di Manchester Brad Carter ha deciso di darsi a qualcosa di più semplice del fine dining, e ha aperto un locale di kebab.

Kebab gourmet, ca va sans dire, ma pur sempre kebab. Così, sta lanciando in questi giorni il città il suo One Star Döner Bar, in cui propone niente di più e niente di meno di quel che promette. Brad Carter, chef del Carters of Moseley di Birmingham, una stella Michelin, ha iniziato a sperimentare con il kebab inizialmente come progetto da asporto durante il lockdown. Un’occasione per reinventarsi e non smettere di lavorare, proponendo qualcosa di più pop e adatto al delivery. In fondo, è quello che ha fatto anche René Redzepi, il numero uno al mondo.

Insomma, non un’idea da buttare. Solo che poi, evidentemente, talvolta ci si fa prendere la mano dalla cucina più easy, e si rimane lì. Un po’ come ha fatto Tokuyoshi con la sua Bentoteca a Milano, che continua a rivendicare come la scelta che gli ha cambiato in meglio la vita. I kebab di One Star Döner Bar sono forse quanto di più pop si potesse immaginare per uno chef premiato dalla Michelin, anche nel prezzo, visto che costano appena dieci sterline. E chissà che anche lui, sperimentando una cucina più semplice, alla fine non si possa dire felice della scelta fatta.