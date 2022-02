Manchester, Pep Guardiola riprende i suoi giocatori ubriachi: “Dovevano invitarmi”

di Luca Venturino 14 Febbraio 2022

Serata impegnativa per Jack Grealish e compagni? Non c’è problema, dice Pep Guardiola, loro allenatore al Manchester City. Ok, non è vero, a dirla tutta un problema c’è eccome: dopotutto si tratta di atleti professionisti, non possono certo permettersi di ubriacarsi e farsi cacciare da un pub… Giusto? Beh, non proprio. Per mister Guardiola, il problema è un altro ancora: il fatto che non sia stato invitato a far serata.

Ok, riavvolgiamo un po’ il filo degli eventi. Il Manchester City, al momento favorito per lo scudetto del campionato inglese, vince 4-1 contro il Fulham in una partita di Coppa, e Jack Grealish, Kyle Walker e Ryiad Mahrez, tre delle stelle della formazione di Manchester, decidono di festeggiare con una serata nei pub cittadini. Peccato che i tre calciatori abbiano alzato un po’ troppo il gomito, con Grealish che viene ripreso da un fan mentre viene cacciato dall’Albert’s Schloss pub. “Sono molto arrabbiato” ha commentato Pep Guardiola. “Non mi hanno invitato e non mi è per nulla piaciuto. Spero che la prossima volta lo facciano”. L’allenatore ha comprensibilmente preferito mantenere alto il morale della squadra, ma ha comunque sottolineato che “dovrebbero sapere come comportarsi nell’era dei social, anche se in questo caso credo che non siano stati trattati bene”.