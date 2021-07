Mandorlini e Ricciarelli Artigianali Di Mauro: richiamo per rischio allergeni

Dopo i Catanesi e Ricciarelli Artigianali di Dolciaria Pelacchi, arriva un altro richiamo sul sito Salute.gov: ritirati dal commercio lotti dei Mandorlini e Ricciarelli Artigianali di Di Mauro a causa del rischio allergeni. Anche in questo caso, la data di pubblicazione dell’allerta sul sito è quella del 14 luglio 2021, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri le date effettive dei controlli sono quelle del 13 luglio 2021.

In tutti questi richiami il marchio del prodotto è Di Mauro, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Straneo Dolciumi snc. Invece, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore che il nome del produttore è Dolciaria Pelacchi srls, con sede dello stabilimento in via Niccoli 104/H/I a Castelfiorentino.

Queste sono le denominazioni di vendita, i numeri dei lotti di produzione e le date di scadenza o termini minimi di conservazione dei prodotti coinvolti nel richiamo sono:

Mandorlini: numeri di lotto L.010421, L.100521, L.100621; data di scadenza o termine minimo di conservazione 1 dicembre 2021, 10 gennaio 2022, 10 febbraio 2022. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 200 grammi

Ricciarelli Artigianali di Cambiano: numeri di lotto L.010421, L.100521, L.100621; data di scadenza o termine minimo di conservazione del 1 dicembre 2021, 10 gennaio 2022, 10 febbraio 2022. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 200 grammi

Il motivo del richiamo è un rischio presenza allergeni. In particolare viene segnalato il mancato inserimento in etichetta dell’ingrediente albume d’uovo (allergene). Per tale motivo nelle avvertenze si invitano i consumatori allergici all’uovo a non mangiare i numeri di lotto sopra indicati e a riportarli presso il punto vendita di acquisto.