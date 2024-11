Mangiamo sempre più cibo surgelato: perché?

Cibo surgelato über alles. È da almeno un paio di anni che vi raccontiamo di consumi in netta crescita, di come – e citiamo un nostro titolo di marzo 2023 – “li mangino nove italiani su dieci“, di record che vengono macinati di anno in anno. Ebbene: gli ultimi sondaggi confermano e ampliano questo bagaglio di tendenze. Ma che succede?

I dati estrapolati dalla più recente indagine di AstraRicerche per IIAS – Istituto Italiano Alimenti Surgelati parlano chiaro: quasi quattro italiani su 10 hanno aumentato il consumo di cibo surgelato nel corso degli ultimi cinque anni, con picchi soprattutto tra gli uomini (43%), i giovani (Gen Z 50%, Millennials 45%) e le famiglie con bambini (48%).

Perché i surgelati sono tanto popolari?

I motivi sono numerosi, ma anche più o meno tutti riconducibili a un tema ricorrente: le difficoltà economiche fiorite nel periodo dell’immediato post-Covid e la cui impronta continua a sentirsi tutt’oggi. Rincari, bollette salite alle stelle, inflazione galoppante che ha stritolato i portafogli di tutti (forse esclusi coloro che, di fatto, sono convinti che un chilo di pane costi solo un euro: basti chiedere a Lorenzo Malagola, deputato Fratelli d’Italia).

Insomma, in definitiva i prodotti surgelati hanno saputo qualificarsi come soluzione comoda ma anche e soprattutto economica, trascendendo il loro più tradizionale ruolo di “salva-cena” e diventando anche “salva-portafoglio”. E i dati, dicevamo, non fanno che confermare questo sentimento. Nonostante la loro ormai straripante popolarità, però, il grado di conoscenza del prodotto si mantiene su indici piuttosto bassi.

Solo il 68,4% sa che “congelato” e “surgelato” non sono sinonimi; e appena il 31% sa che non è possibile acquistare prodotti surgelati sfusi. Il 15%, poi, sa che un prodotto surgelato, una volta scongelato può essere ricongelato a livello domestico, a patto che venga prima cotto; e solamente quattro su dieci conoscono la corretta tecnica di scongelamento: rimuovere il prodotto dal freezer e riporlo in frigo per qualche ora, o diversamente metterlo direttamente in pentola/padella/forno.