A Barcellona è vietato mangiare soli nei ristoranti

Sei a Barcellona e vuoi mangiare in un ristorante del centro da solo? Non puoi: molti locali non accettano prenotazioni per i single

di Manuela Chimera 17 Agosto 2023

Visto che in questi giorni tutti fanno a gara al gioco del “Eh, ma all’estero si sta meglio quando si va in vacanza”, ecco l’ennesima dimostrazione che non è tutto oro quello che luccica. Questo perché, come spiegato da El Pais, a Barcellona se sei single e vuoi mangiare in centro, è molto probabile che finirai per fare la fame. Questo perché pare che molti ristoranti del centro di Barcellona si rifiutino di far sedere o anche di prenotare chi va a mangiare da solo.

A Barcellona, se sei single, probabilmente non riuscirai a cenare

El Pais ha intervistato un paio di persone che si sono viste rifiutare tavoli e prenotazioni all’aperto perché osavano voler mangiare da sole. Eudald E. ha provato a cenare in tre diversi ristoranti in via Blai, nel centro gastronomico del quartiere Poble-sec. Nonostante ci fossero tavoli liberi e non prenotati, i ristoratori non gli hanno permesso di cenare.

Tutto quello che Eudald voleva era sedersi a mangiare in santa pace all’aperto, leggendosi un libro. Ma non è stato possibile. Nel primo locale in cui aveva trovato un tavolo libero, è subito accorso velocemente un cameriere che gli ha detto che era riservato. Peccato che non lo fosse: subito dopo di lui è entrato un gruppetto di stranieri che non aveva prenotato e che è stato fatto sedere a quel tavolo.

Nel secondo ristorante, invece, gli avrebbero anche permesso di sedersi, ma gli hanno imposto di mangiare in venti minuti. Al che Eduald gli ha fatto notare che voleva cenare, non fare un veloce aperitivo, ma niente da fare neanche qui: se voleva mangiare da solo, doveva spicciarsi in venti minuti.

Così ci ha provato in un terzo ristorante, ma niente da fare neanche qui: gli è stato chiaramente risposto che i tavoli nei dehors erano solo per i gruppi.

Stessa cosa è successa più volte ad Anna T. Diverse volte si è recato in un bar che è solita frequentare per potersi sedere all’aperto e cenare a tavoli liberi, non prenotati o riservati. Ma ogni volta le veniva detto di andare via. Al che l’ultima volta che è successo si è arrabbiata, ma niente neanche qui: le è stato fermamente risposto che non poteva sedersi al tavolo da sola.

Denunce come questa stanno fioccando sui social. Ma Barcellona ha altre tendenze bizzarre in fatto di ristorazione, tendenze saltate fuori soprattutto nel periodo post-pandemia. Oltre al fatto che pare sia vietatissimo mangiare da soli (solo io ci vedo un fiorente modo per fare business? Cioè offrirsi in affitto come compagni volontari di cena dei single che cercano disperatamente di poter mangiare in centro), ecco altre situazioni in cui è facile imbattersi nella città: