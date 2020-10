Marche: vietato il consumo di alimenti e bevande vicino ai locali per tutta la giornata

Nelle Marche è uscita una nuova ordinanza regionale che applica ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza Coronavirus. Con l’Ordinanza regionale n.39 del 22/10/2020, ecco che sarà vietato consumare alimenti e bevande nelle vicinanze dei locali della ristorazione per l’intera giornata quando questo comportamento provochi assembramenti.

L’articolo 3 è molto chiaro: è vietato il consumo durante l’arco dell’intera giornata nelle adiacenze delle attività di somministrazione di cibi e bevande quando ciò causi potenziali assembramenti. In tali attività di somministrazione sono compresi:

bar

ristoranti

enoteche

pizzerie

trattorie

gelaterie

rosticcerie

chioschi

paninerie

piadinerie

automezzi e banchi attrezzati per la somministrazione

circoli e associazioni private

distributori automatici di alimenti, bevande e di somministrazione

Rimane poi sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche ivi compresi parchi, giardini, mercati e ville aperte al pubblico.

Per quanto riguarda i centri commerciali, invece, le Marche per ora non seguiranno la strada intrapresa da Lombardia e Piemonte: non verranno chiusi nel weekend. Rimarrà consentita, infatti l’apertura al pubblico in tutti i giorni della settimana dei centri commerciali e similari della GDO. Ovviamente tutte le attività al loro interno dovranno rispettare le linee guida e i protocolli di sicurezza in vigore nella regione Marche.

Fra di esse ricordiamo: