Marco Bianchi firma una kombucha, funzionerà?

Marco Bianchi lancia una kombucha al pomodoro in edizione limitata, proponendo un menu da cinque portate pensato appositamente per l'abbinamento.

Il roster di Legend Kombucha, una delle prime brewery artigianali del Paese, festeggia un nuovo arrivato. A fare il ruolo del padrino, per così dire, è Marco Bianchi, divulgatore e chef del home restaurant “Al Torrazzo da Marco e Peppe” di Rezzanello; che lancia un prodotto il cui nome è già tutto un programma: Kombucha Pomo d’Oro. No, nessun punto extra se indovinate gli ingredienti.

Ma facciamo un passo indietro, che immaginiamo che tra chi si è seduto in fondo possa serpeggiare un po’ di indecisione: cos’è la kombucha? Si tratta di una bevanda lievemente alcolica (parola chiave lievemente: tendenzialmente il tasso si tiene entro lo 0,5%) a base di tè nero e zucchero che viene fermentata attraverso una coltura simbiotica di batteri e lieviti, e nota anche e soprattutto per gli effetti benefici sull’intestino e, di conseguenza, sull’umore.

Tutti i dettagli sulla kombucha di Bianchi

Forte di una storia che passa tra imperatori, alieni e canzoni napoletane, la nostra protagonista ha saputo ricavarsi una nicchia di consumo in forte crescita senza tuttavia rinunciare all’alone mistico – esoterico che la circonda. Riuscirà la creatura di Bianchi ad approfittarne?

La bevanda da lui firmata, pur rispettando la ricetta tradizionale, è a base di pomodoro e basilico (l’avevamo detto: nessun punto extra); e verrà di fatto somministrata al bancone del KombuchaBar, un food truck in acciaio situato nei pressi de “Al Torrazzo”. L’appuntamento è per ogni venerdì sera, nei mesi di settembre e di ottobre: oltre alla bevanda, badate bene, ci sarà anche un menu da cinque portate pensato appositamente per accompagnarla.

Gli ospiti potranno così gustare piatti con legumi – come i crostini di pane integrale con hummus di ceci, rafano e pomodorini secchi – e tante verdure – come lo spiedino di frittata con verdure, salsa verde all’acetosella e caciotta del Torrazzo con miele o l’insalata di verdure con maionese vegana; con una polpettina di vegetali crudi che, vestendo la maglia del piatto forte, verrà proposta abbinata alla nuova Kombucha al Pomodoro.