Marco Pierre White aprirà un nuovo New York Italian nel Regno Unito

Marco Pierre White aprirà un nuovo New York Italian al The Gables Hotel, nella cittadina di Falfield, Regno Unito.

Marco Pierre White aprirà un nuovo New York Italian a fine giugno al The Gables Hotel, nella cittadina di Falfield, Regno Unito: la decisione segue un accordo tra i proprietari dell’hotel in questione e l’azienda Black and White Hospitality, che di fatto possiede i diritti di otto dei locali del brand di Pierre White.

Il ristorante, nel pieno rispetto di quella che è l’anima concettuale del New York Italian, andrà a declinare la frenesia tipica della Grande Mela e l’amore dello chef per il cibo classico, semplice e autentico attraverso un menu forte di un’offerta di piatti che attingono sia dall’ispirazione italiana che dalla più classica tradizione dei bistro e dei diner americani. L’atmosfera, secondo quanto trapelato, sarà amichevole e informale (ma dov’è finito il Pierre White rockettaro da manicomio che fece piangere Gordon Ramsay – all’epoca suo allievo – tirandogli addosso delle salse?) e l’idea è che tanto un gruppo di amici quanto una coppia di spasimanti possano sentirsi a proprio agio per un semplice pranzo o per festeggiare un’occasione speciale.

“Siamo davvero felici che qualcuno del calibro di Marco apra uno dei suoi ristoranti qui al The Gables Hotel: si tratta di un’ottima notizia sia per l’hotel che per la zona” ha commentato Anthony Greenidge, direttore generale di The Gables. E non avete ancora visto nulla: aspettate che Pierre White annunci che ha cambiato idea, e preferisce farsi cremare nel forno del ristorante.