Marco Quintili porta la sua pizza a Mercato Centrale Torino

di Valentina Dirindin 24 Gennaio 2023

Novità a Mercato Centrale Torino, dove arriva (anzi, è già arrivata) la pizza di Marco Quintili, pizzaiolo casertano che ha legato a doppia mandata il suo nome con l’arte della pizza “tecnicamente napoletana” a Roma. Nella Capitale Quintili aveva già sperimentato il sodalizio con la realtà di Umberto Montano: le sue pizze e i suoi fritti erano sbarcati la scorsa primavera al Mercato Centrale di Roma, con un discreto successo abbondantemente annunciato. Tanto da far venire voglia di un bis.

Ora, in sordina, Quintili ha portato il suo format anche sotto la Mole, in quello che forse è il Mercato Centrale più difficile del progetto dislocato in varie città italiane. “Da quello che ho capito, la piazza di Torino è sicuramente particolare, non facilissima”, ammette Marco Quintili. “Però in questi primi giorni di apertura abbiamo già avuto un’ottima risposta, anche senza fare pubblicità al progetto. La gente ha notato che c’è una nuova firma sulla pizza, è venuta a provare, ed è anche tornata fra mille complimenti”.

LEGGI ANCHE I Quintili a Roma: recensione della pizzeria di periferia

Tra le novità disponibili a Torino c’è la “Gricia in fiamme”, variazione della celebre Amatriciana in fiamme: una pizza che viene accesa al tavolo con un liquido infiammabile realizzato dallo stesso Marco Quintili in modo da dare fuoco al guanciale e farlo sciogliere bene sull’impasto. In generale, il menu ricalcherà la proposta già rodata a Roma, e la bottega è in espansione: “tra qualche mese faremo la sala dei Quintili, lo stesso format che abbiamo a Roma e a Napoli, con tutti i fritti e le pizze speciali”, spiega Marco.

Chi è Marco Quintili, il pizzaiolo che ha conquistato Roma

Nato in provincia di Caserta, Marco Quintili si è appassionato all’arte bianca da giovanissimo. Nel 2017 ha aperto la sua prima pizzeria a Roma, portando nella Capitale la sua pizza tecnicamente napoletana, con un impasto classico e materie prime di qualità, trasformate in condimenti creativi. In particolare, le sue ricette prendono spunto dalle realtà regionali che più gli stanno a cuore: la Campania, sua terra natale, il Lazio, la sua seconda casa, e la Toscana, terra d’origine del padre. Non solo pizze: l’offerta di Marco Quintili prevede anche i classici fritti napoletani, dalla frittatina di pasta monoporzione alla montanara di pasta cresciuta fino alle crocchette, con diverse variazioni golose sul tema.