Roma: la pizza di Marco Quintili apre al Mercato Centrale

di Luca Venturino 28 Aprile 2022

Marco Quintili, fondatore e volto della pizzeria I Quintili a Tor Bella Monaca, porta al Mercato Centrale Roma la sua pizza “tecnicamente napoletana”, declinata verso la leggerezza e accompagnata da condimenti ricercati: la presentazione della sua bottega è prevista per il prossimo 24 maggio, data in cui si terrà un evento aperto al pubblico che sarà libero di scoprire (o riscoprire) le specialità di questo maestro dell’arte bianca.

Un’offerta, quella del nuovo locale, che presto punterà ad arricchirsi con crocchette, frittatine e dolci soffietti, ma che al momento può già vantare la celebre Gricia in fiamme, pizza con guanciale croccante di maialino lucano e pepe cuvée della Tasmania che, al momento del servizio al tavolo, viene immolata con un liquido infiammabile che consuma il grasso del guanciale. La proposta esclusiva del menu, la cosiddetta Parigina a modo mio, verrà presentata in occasione dell’evento del 24 maggio; ma verosimilmente racchiuderà i tre pilatri su cui Marco Quintili fonda la sua filosofia: sperimentazione, gusto e leggerezza, sempre declinati secondo il rispetto della stagionalità degli ingredienti in modo da raccontare al palato l’autorità dei vecchi sapori.

“Al Mercato Centrale Roma porto il racconto del mondo della pizza ‘tecnicamente napoletana’ attraverso un prodotto che ho studiato e perfezionato nel corso di tutti questi anni” ha spiegato Quintili. “Si tratta per me di una tappa molto importante, che rappresenta la crescita della mia attività e la possibilità di far conoscere la mia tecnica a un pubblico ancora più ampio”. Tecnica che si distingue soprattutto per l’unione creativa di più territori in una narrazione corale: dalla sua Campania al Lazio, seconda casa, passando per la Toscana, terra d’origine del padre.