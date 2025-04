Marianna Vitale chiude il ristorante stellato Sud, ma non è un addio

È un saluto sereno quello che la chef Marianna Vitale dedica al suo Sud, ristorante che si è ritagliato a buon diritto un posto nella storia gastronomica della Campania, e ha portato la stella Michelin nel cuore dei Campi Flegrei. Dopo sedici anni di attività il locale chiude, come annuncia la chef insieme al compagno di vita e lavoro Pino Esposito, ma non c’è spazio per la tristezza.

La chiusura di Sud

La chef affida la comunicazione al suo profilo Instagram, lasciando intendere ai molti che hanno amato la sua cucina che non si tratta di un addio, ma piuttosto del primo passo preparatorio a nuovi progetti, senza polemiche o invettive.

“Care amiche, cari amici, parenti e conoscenti, dopo sedici anni SUD chiude. Non temete, è una scelta consapevole e felice. Desideriamo avviare nuovi progetti, in continuità con l’approccio evolutivo con cui è nato il nostro ristorante. Nel nostro cuore ci sarà sempre una tavola imbandita ed un calice di vino per voi. La cucina di SUD continuerà ad esistere dopo SUD, nell’influenza che i nostri piatti hanno avuto e nelle pentole dei tanti cuochi che abbiamo formato”.

Per l’ultimo servizio c’è ancora un po’ di tempo: “saremo operativi -conclude la chef- fino a sabato 7 giugno 2025 così da poter concedere un’ultima volta a tutti coloro che lo desiderano”.

Chi è Marianna Vitale

Classe 1980, nata in un una famiglia in cui tutti, chi per necessità, chi per lavoro, cucinavano con passione contagiosa, da cui Marianna si è sempre lasciata piacevolmente travolgere. Dopo la laurea in letteratura spagnola e un impiego come guida per turisti stranieri, arriva finalmente la svolta: un’esperienza di un anno nelle cucine di Lino Scarallo a Palazzo Petrucci.

Nel 2009 apre quindi Sud, insieme al compagno e sommelier Pino, dove si materializza la sua idea di cucina, tanto inconfondibilmente campana quanto brillante nella leggerezza e nella pulizia dei sapori: comfort e leggiadria come nella cheesecake di baccalà e finocchietto o nella Minestra di mare con verdure e frutta di stagione, e intuizioni fulminanti come “L’evoluzione del ragù”, quattro assaggi di pomodoro lungo tutta la cottura della salsa, prelevati a quattro ore di distanza l’uno dall’altro. Basteranno un paio d’anni perché sul ristorante brilli la stella Michelin, la prima dei Campi Flegrei.

Quella di Vitale è una necessità espressiva che non si poteva fermare a un “semplice” ristorante. Negli anni ha aperto il bar di “cucina e acidità” Mar Limone a Pozzuoli, la gastronomia da asporto Angelina Tavola Calda Moderna, e si è lanciata nella produzione di una birra acida alle alghe in collaborazione con Maestri del Sannio, la Marialga. Uno spirito che, siamo certi, ritroveremo nei progetti futuri.