Mark Zuckerberg in Giappone pazzo per McDonald’s: “Dategli una stella Michelin”

Dagli archi dorati agli archi in rosso il passo è evidentemente breve – almeno per Mark Zuckerberg, a quanto pare. Mr Meta si trova in Giappone per una vacanza lavorativa con la famiglia e si concede, tra la forgiatura di una katana e un incontro a Tokyo con gli sviluppatori di Facebook, un pasto al McDonald’s locale. Sorprendente? Diciamoci la verità – no, nemmeno un po’: è ormai ben risaputo che i clienti del colosso a stelle strisce sono, in media, sempre più ricchi. Zuckerberg, però, potrebbe davvero finire per sporcare irrimediabilmente le statistiche.

Che cosa ordina un miliardario al McDonald’s? Domanda più che legittima, che purtroppo si infrange contro una risposta un po’ scontata – quello che c’è nel menu, che alla fine è quello che è disponibile per tutti gli altri: patatine, hamburger, chicken McNuggets e bibitozzi di rito. Attenzione, però: nel Paese del Sol Levante pare che gli archi dorati brillino un po’ di più. Basti chiedere a Zuckerberg.

Mark Zuckerberg in Giappone, per affari e per amore (del McDonald’s)

Il pasto, com’è naturale che sia – stiamo pur sempre parlando dell’uomo che, in un certo senso, ha “creato” e poi democratizzato radicalmente la cosiddetta vetrina dei social: cartina tornasole che permette di veicolare l’immagine di noi che più ci piace ma anche e soprattutto di farsi i cavoli degli altri -, è stato pubblicato sul profilo Instagram di Mark Zuckerberg in un breve carosello di tre foto.

Zuckerberg, è bene notarlo, non si trova da solo in Giappone: con lui c’è la moglie Priscilla Chan, come si vede da una delle foto in questione. Il vassoio degli ordini è bello pieno: non mancano, come accennato in apertura di articolo, i più classici bocconcini di pollo e patatine fritte di casa McDonald’s; ma sono anche presenti anche alcuni prodotti esclusivamente nipponici come gli hamburger con polpette di gamberi, gli hamburger di pollo teriyaki, una insalata di fagioli edamame e alcuni churros di piccole dimensioni.

Il verdetto, dicevamo, è estremamente positivo: “McDonald’s Giapponese: 10/10. Dategli una stella Michelin” si legge nella didascalia che accompagna il post. Che Mark Zuckerberg, dopo WhatsApp e Instagram, abbia anche intenzione di allungare le mani verso Trip Advisor?

Al di là della pausa al McDonald’s, Zuckerberg e Chan si trovano in Giappone anche e soprattutto per affari: il fondatore di Meta, oltre ad avere incontrato gli sviluppatori di Facebook a Tokyo, è atteso in Corea del Sud per un colloquio con il presidente Yoon Suk Yeol e i leader dei titani tecnologici Samsung e LG, con l’intenzione – stando a quanto lasciato trapelare – di discutere dello sviluppo di un visore a realtà mista in grado di competere con il Vision Pro di Apple.