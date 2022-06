Martha Stewart pubblicherà il suo primo podcast a il 22 giungo

di Luca Venturino 16 Giugno 2022

La superstar a stelle e strisce del mondo delle ricette è pronta ad approdare sul mondo della radio internettiana: la prima puntata del (primo) podcast di Martha Stewart verrà pubblicato il prossimo 22 giugno. Su Spotify è già disponibile un breve teaser di appena due minuti e venti secondi che di fatto introduce il what, when, why e l’how: Martha inviterà a ogni puntata “alcune delle persone più interessanti al mondo” e le intervisterà declinando domande atte a scavare negli anfratti più profondi della loro intimità. O almeno, così recita la pagina “About” su Spotify.

Come la stessa Martha spiega nel teaser d’introduzione, si tratterà di conversazioni con persone che la “intrigano e la ispirano” e che, secondo la sua percezione, hanno di che parlare – come, tanto per fare un esempio, Snoop Dogg (tanto che i suoi stessi fan, come lui stesso spiega, lo bombardano continuamente di richieste su di Martha). L’intervistatrice rivolgerà domande volte a coprire la vita personale e professionale, dalla famiglia al divertimento personale passando per l’avventura che può essere il costruire un impero imprenditoriale; si parlerà di creatività e le sfide che affronta chi, per l’appunto, vuole creare qualcosa. Un dubbio, però, ci rimane: chissà che in una delle puntate la buona Martha svelerà cosa stava pensando quando ha proposto una carbonara alla panna e bacon?