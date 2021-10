Martha Stewart aprirà il suo primo ristorante a Las Vegas nel 2022

di Manuela 7 Ottobre 2021

Martha Stewart, dopo aver sfidato la sorte proponendo una carbonara con panna e bacon, pare che aprirà il suo primo ristorante a Las Vegas nel 2022.

Rumors in tal senso giravano da un po’: il blog VitalVegas, a luglio, aveva parlato di Snoop Dogg, star dell’hip-hop e amico di vecchia data della Stewart, come di un suoi possibile collaboratore. Tuttavia i primi documenti che sono trapelati parlano solamente del ristorante di Martha Stewart.

In precedenza un portavoce della società Caesars Entertainment aveva deciso di non confermare o negare le voci che parlavano della possibile apertura di un ristorante di Martha Stewart nell’hotel-casinò di Paris Las Vegas, quello a tema francese per intenderci. Tuttavia pare che il resort abbia stimato un budget di circa 100mila dollari per demolire uno spazio esistente sulla proprietà della Strip per far posto al nuovo ristorante.

Da poco presso il resort è stato anche inaugurato il nuovo ristorante di Steve Martorano, quello che serve “le migliori polpette del mondo”. Sempre nel resort è anche presente il Gordon Ramsay Steak, il Brioche di Guy Savoy, il Vanderpump à Paris di Lisa Vanderpump e anche il locale Nobu di Nobu Matsuhisa (è il terzo ristorante dello chef a Las Vegas).

Tuttavia, anche se questo è il primo ristorante di Martha Stewart, la nota conduttrice ha già rivestito il ruolo di ristoratrice con il Marta Stewart Café a New York, sulla West 26th Street. In realtà il locale ha chiuso nel 2019, ma gli uffici del palazzo ospitano ancora la stocietà Martha Stewart Living Omnimedia.