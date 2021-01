Martha Stewart lancia una linea di dolcetti alla cannabis per cani

Martha Stewart, la regina delle ricette televisive americane, ha appena lanciato sul mercato una linea di dolcetti alla cannabis per animali domestici.

La conduttrice non è del tutto nuova al mercato del CBD: nel 2019 è entrata a far parte del consiglio di amministrazione di Canopy Growth e ha lanciato una linea di caramelle gommose al CBD.

Poi, racconta nel lanciare la sua nuova trovata, si è resa conto che i benefici del CBD potevano estendersi anche agli animali domestici. “Mi è venuto in mente che anche ai cani piace il buon gusto e anche ai cani piace essere calmati e fatti sentire meglio”, ha detto Stewart. “Alcuni cani sono ansiosi, altri soffrono di artrite o a causa di ferite precedenti” e, in definitiva, “tutti i cani vogliono solo sentirsi bene”. Dunque, perché non dargli la possibilità di farlo con un po’ di cannabis?

In effetti, c’è da dire che anche a noi piace sentirci bene, e di certo se ne avessimo l’occasione proveremmo i dolcetti per cani di Martha Stewart, un po’ come facemmo a suo tempo col Canettone, il panettone per cani.

L’idea è venuta a Martha Stewart osservando il suo cane Empress Wu, che “è stato un problema sin dal primo giorno”, spiega, visto che aveva subito abusi ed era sempre terrorizzato.

Così, ha iniziato a pensare a un rimedio per tranquillizzare gli animali come lui e ha sviluppato questa linea di dolcetti al CBD oggi disponibile in tre varianti, con una diversa ricetta di Martha Stewart in ciascuna: Wellness, Mobility e Calm. “Il gusto è così importante per me, e anche per i cani, ho scelto gusti come pollo, mirtillo, mirtillo rosso, tutti buoni e nutrienti”.

La curiosità nei confronti del mercato del CBD pare sia venuta a Martha Stewart grazie all’amicizia con Snoop Dogg, con cui ha girato uno show televisivo “imparando molto sulla cannabis”, ha detto.

