Mas Marroch: cos’era la gigantesca cupola dell’agriturismo dei fratelli Roca che è andata a fuoco stanotte

L’immagine è una di quelle talmente spaventose da apparire suggestive, e c’è da credere che resterà impressa nella mente dei fratelli Roca per lungo tempo: Joan, Josep e Jordi, rispettivamente chef, sommelier e pasticcere di El Celler de Can Roca, più volte riconosciuto come uno dei migliori ristoranti del mondo, hanno visto divampare un incendio nella più suggestiva delle loro strutture: Mas Marroch, spazio eventi in cui si tenne anche la presentazione della Guida Michelin Spagna nel 2016.

Una brutta avventura, che fortunatamente non ha visto vittime né feriti, causando solo danni materiali.

L’incendio dello spazio eventi dei fratelli Roca

In totale, dieci squadre dei vigili del fuoco catalani sono intervenute per spegnere l’incendio: i pompieri hanno ricevuto la chiamata alle 4:33 del mattino e dichiarandolo poi sotto controllo entro le 7:00. Il fuoco ha bruciato la cupola di legno della struttura, conosciuta come l’Agorà del Mas Marroch.

Josep Roca ha spiegato che le fiamme hanno devastato il tetto della terrazza di “uno spazio fatto di legno e pietra a secco, e questo ha causato un incendio che è divampato”. La cupola in questione era una meraviglia ingegneristica, costruita secondo principi di architettura ecologica, con un diametro di oltre venti metri e un’altezza di dieci metri. L’incendio ha bruciato anche un terzo della sala banchetti e ha colpito il magazzino sul retro, un annesso che fungeva da cucina, e una delle stanze. I vigili del fuoco si sono concentrati sulla protezione dell’edificio adiacente, la masia gotica del XV secolo, che è rimasta intatta.

Roca ha affermato che la causa dell’incendio è ancora sconosciuta, dato che “il ristorante era chiuso ieri e non sono stati eseguiti lavori”. Sempre Josep parla anche per i fratelli: “siamo addolorati e rassegnati, abbiamo lasciato molte cose intangibili”. Nonostante il “processo di lutto”, Roca ha chiarito che la loro testardaggine li spingerà a recuperare questo spazio “dove sono cresciute molte cose belle”.

“Abbiamo già superato la fase di disperazione e rassegnazione e ora stiamo pensando a come ricostruire questo spazio il prima possibile”, ha aggiunto. “Per noi è uno spazio magico in cui abbiamo vissuto momenti magnifici con molte famiglie. Ora è il momento di pensare a come renderlo ancora più bello di com’era”. I fratelli Roca hanno anche ringraziato i servizi di emergenza per la loro “rapidità” nello spegnimento delle fiamme e hanno espresso gratitudine per i messaggi di sostegno ricevuti.

Cos’è Mas Marroch

Mas Marroch si trova a Vilablareix, nella prima periferia di Girona, a poco più di dieci minuti dall’insegna tristellata dei Roca. Un luogo da sogno, circondato da frutteti e giardini centenari, in cui alla struttura principale del XV secolo, fortunatamente non raggiunta dalle fiamme, è stata affiancata l’imponente cupola di legno disegnata da Oriol Roselló, architetto specializzato in progetti dove mura antiche e concetti moderni convivono in armonia.

Qui i Roca hanno il loro spazio per grandi eventi, dove i fortunati che possono permetterselo possono offrire ai propri ospiti la cucina del Celler: c’è da credere che i fratelli siano già al lavoro per riportarlo all’operatività il prima possibile. L’intenzione è di ricostruire il ristorante “ancora meglio di com’era“.