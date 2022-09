Massa Carrara, controlli durante la vendemmia: trovati 9 lavoratori in nero

di Luca Venturino 15 Settembre 2022

Gli agenti del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Massa Carrara hanno organizzato un blitz prezzo un’azienda viticola di località Mirteto che, come potrete immaginare, stava impiegando alcuni lavoratori nella raccolta dell’uva. Non è certo raro, considerando l’alta domanda di manodopera nel periodo di vendemmia, che imprese di questo tipo si avvalgano di lavoratori in nero per risparmiare sulla forza lavoro: in questo senso, i controlli degli agenti delle forze dell’ordine sono da intendere come parte di un più ampio sforzo volto a contrastare queste pratiche illegittime.

In ogni caso, le ispezioni dei militari dell’Arma hanno portato a identificare ben nove lavoratori, tutti ospiti dei centri di accoglienza de La Spezia e regolarmente impiegati da una impresa agricola con sede a Grosseto e gestita da un imprenditore che, di giorno in giorno, si occupava di organizzare il trasferimento dalla stazione ferroviaria di Massa fino ai vigneti sparpagliati in zona. I nove in quesitone, tuttavia, venivano pagati appena cinque euro l’ora (nonostante (il corrispettivo pattuito nell’ambito dell’appalto con l’impresa agricola committente prevedeva invece una remunerazione di euro 12 all’ora) e senza un regolare contratto di lavoro: i militari hanno dunque ritenuto opportuno formalizzare un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (revocabile con la regolarizzazione dei lavoratori) e sollevare sanzioni economiche per un totale complessivo di 44 mila euro nei confronti dell’imprenditore responsabile dell’impiego dei lavoratori.