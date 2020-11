Massimo Bottura farà delivery a Roma, ma solo per un giorno

Tutti pronti per il delivery di Massimo Bottura? Lo chef, dopo il delivery di inizio novembre a Milano, farà servizio di consegne a domicilio a Roma, ma attenzione: il delivery sarà attivo solamente per un giorno.

Probabilmente per festeggiare la riconferma delle tre stelle Michelin per la sua Osteria Francescana, Massimo Bottura ha deciso di venire incontro ai gourmet romani che non possono spostarsi per recarsi da lui ad assaggiare i suoi piatti. Così, tramite un servizio di delivery pop up, fino a venerdì 27 sera i romani potranno ordinare tramite la piattaforma Moovenda il loro delivery. Le consegne a domicilio saranno riservate esclusivamente per sabato 28 novembre.

Le consegne potranno avvenire sia a pranzo che a cena e si potrà scegliere fra due menu di Franceschetta58AtHome, il servizio delivery del bistrot di Bottura. I menu costeranno o 40 o 50 euro e bisognerà ultimarli a casa, seguendo le istruzioni fai da te che vi spiegheranno come terminare la cottura e come assemblare le varie portate. Sistema ideale per chi ama i Lego o i mobili Ikea in pratica, solo in salsa culinaria questa volta.

Comunque sia, torniamo ai due menu selezionabili: