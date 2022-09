Massimo Bottura filma il tornado che si abbatte sul suo hotel Casa Maria Luigia

di Luca Venturino 1 Settembre 2022

Il cielo comincia a borbottare, e in pochi istanti dense nuvole grigie oscurano il cielo. Lampi e fulmini si rincorrono, il vento ulula e agita gli alberi, spezza i rami, disperde le foglie – il tutto mentre Massimo Bottura, al sicuro nelle mura del suo hotel modenese Casa Maria Luigia, riprende la furia di un tornado per condividerla con i suoi seguaci. Gli ultimi video pubblicati sul profilo Instagram dello chef emiliano, di fatto, sembrano davvero usciti da un film apocalittico: la visuale ridotta a pochi metri a causa della pioggia, gli alberi che si piegano fino a spezzarsi o a cadere, il vento che soffia rabbioso.

Nella prima delle due clip lo stesso Bottura spiega che le riprese sono avvenute intorno alle sei del pomeriggio, un orario in cui – considerando la stagione in corso – il sole dovrebbe brillare ancora intensamente: nel cortile di Casa Maria Luigia, però, il buio e il vento regnano sovrani. Per una prima, grossolana stima dei danni occorre dare un’occhiata alla seconda clip, girata appena una ventina di minuti più tardi, dove la furia della natura sembra essersi quietata lasciando dietro di sé alberi caduti e rami frantumati. Il tornado che si è abbattuto su Modena è parte, di fatto, di una più ampia serie di eventi climatici estremi che nel corso degli ultimi tempi hanno colpito l’Italia: basti pensare che negli ultimi sette mesi ne sono stati contati più di 130.