Massimo Bottura: i Beckham non gli hanno fatto causa, e questa è una notizia

di Valentina Dirindin 19 Marzo 2022

Ci siamo svegliati questa mattina certi che avremmo avuto un surplus di lavoro, con la causa milionaria intentata durante la notte da Victoria e David Beckham contro Massimo Bottura. Non che avessimo avuto qualche soffiata, ma eravamo davvero sicuri che l’ex Spice Girls non avrebbe lasciato impunito uno sgarbo del genere, seppure fatto in buona fede. E invece, evidentemente, abbiamo sottovalutato il potere dello chef dell’Osteria Francescana che, a quanto ci risulta, non solo non ha ricevuto nessuna citazione in tribunale, ma ha pure avuto la libertà di lasciare quella foto lì dove era.

Parliamo di una coppia che tutto ha puntato sull’immagine, la coppia più bona dello star system, quella dove lui ha il sedere scolpito nel marmo da Michelangelo e lei una silhouette che tutte vorrebbero portare a mo’ di esempio dal chirurgo plastico dicendo “per favore fammi così” (silohuette ottenuta mangiando per tutta la vita la stessa cosa, a quanto pare). Ecco, una coppia così, ne eravamo ultra certi, avrebbe intimato a Massimo Bottura di eliminare immediatamente dalla faccia della terra quello scatto rubato durante una cena. Uno scatto – scandite bene le parole mentre leggete – dove lui ha un’espressione un po’ alla Gerry Calà e lei ha gli occhi chiusi. Gli. Occhi. Chiusi. E sta pure mangiando. Mangiando. Victoria Beckham. Mangia. In una fotografia. Sui social.

Cercate pure sul web quante foto ci sono di Victoria Beckham in cui sia meno che perfetta e non abbia quell’espressione seriosa col viso a tre quarti e lo zigomo tirato su grazie a dei muscoli che noi comuni mortali non sappiamo di avere. Cercate quante foto ci sono in cui mangia. Cercatele, davvero, per rendervi conto del potere che deve avere Massimo Bottura per non aver ricevuto questa mattina via pec una diffida formale a fotografare qualunque membro della famiglia Beckham per il resto della sua vita.

Tutti noi, a una serata tra amici, abbiamo avuto quello simpatico e carino che voleva a tutti costi provare il suo iPhone nuovo ed era convintissimo che fossimo venuti bene in una foto un po’ mossa e un tantinello imbarazzante, tanto da metterla sui social con un cuoricino e rovinarci la nostra bacheca di perfetti selfie usciti al primo scatto e #senzafiltri. Ecco, ieri sera Massimo Bottura è stato quell’amico, per i Beckham. Un amico pure teneramente ingenuo, a immortalare l’amore in due persone che dividono una carbonare imboccandosi. “Is This Love?” si chiede Bottura nel suo post Instagram. La risposta di Victoria Beckham, dopo che s’è riguardata nello scatto, noi ce la siamo immaginata. Senza contare che non è carino farle restare sullo stomaco l’unica carbonara che si sia mangiata nella vita.