Massimo Bottura inaugura La Bottega del Tortellante, proprio accanto all’omonimo laboratorio

Ovviamente c’era anche Massimo Bottura all’inaugurazione della nuova Bottega del Tortellante (il che ci sta visto che da tempo si occupa di questo progetto). Il locale sorge in via Borelli, proprio vicino al laboratorio di pane dall’omonimo nome gestito da ragazzi con l’autismo.

Cosa sappiamo della nuova Bottega del Tortellante?

Il Tortellante di Modena è diventato un punto di riferimento e di inclusione visto che qui lavorano parecchi ragazzi e adulti con autismo. Adesso l’offerta si arricchisce: oltre al laboratorio Tortellante, avremo anche la Bottega del Tortellante.

L’inaugurazione si è tenuta proprio il giorno del compleanno di Charlie, il figlio dello chef Massimo Bottura. Al taglio del nastro erano presenti, ovviamente, il sindaco, Raffaele Donini, assessore regionale alla Sanità, Erika Coppelli, presidente dell’Associazione, lo chef Massimo Bottura, la moglie Lara Gilmore e il figlio Charlie.

Bottura ha spiegato di essere entusiasta: questi sono i momenti più emozionanti e profondi (il tutto sottolineando quanto sia impegnato, visto che tre giorni prima era a New York dove ha aperto il refettorio, mentre solo due ore prima si trovava con i Capi di Stato).

Ha parlato della felicità negli occhi dei ragazzi per questa inaugurazione e di quanto si senta arricchito insieme alla Francescana per questo progetto che hanno supportato sin dal primo giorno. E ha parlato della famiglia della Francescana che continua ad allargarsi, diventando un esempio a livello mondiale.

Lo chef ha avuto parole di elogio per i ragazzi che lavorano nel laboratorio e ora anche nella Bottega in quanto ci insegnano ogni giorno che se ti impegni, ti metti in discussione tutti i giorni e imposti la vita basandoti sul duro lavoro e su un po’ di talento (che ci sia un lieve sentore di autoreferenzialità in queste parole?), ecco che puoi tagliare un nastro con una forbice che non taglia o piegare un tortellino. E poco importa che sia bello o brutto, rimane comunque il più buono del mondo.

Dal canto suo Erika Coppelli ha parlato di un ulteriore passo avanti per il Tortellante: adesso il progetto si compone del laboratorio, della palestra di autonomia e adesso anche della Bottega, posto dove i ragazzi potranno confrontarsi tutti i giorni con i consumatori.

Nella Bottega si troveranno in vendita sia i tortellini che i ragazzi realizzano insieme alle nonne, sia le materie prime degli stessi tortellini.

L’assessore Donini ha ricordato poi la giornata passata al Tortellante, osservando i ragazzi al lavoro e assistendo a come si relazionassero con persone di altre generazioni, diventando sempre più indipendenti.

Infine Lara Gilmore, facendo vedere la torta preparata per l’occasione, ha anche ricordato che l’inaugurazione è coincisa con il giorno del 23esimo compleanno di Charlie. La sua speranza è che il Tortellante abbia ancora anni e anni davanti a sé a Modena.