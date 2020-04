Massimo Bottura: la ricetta per riciclare le uova di Pasqua

Massimo Bottura ci regala un’utilissima ricetta, quella per riciclare le uova di Pasqua. Quanti di voi, magari genitori, si trovano dopo ogni Pasqua – perfino dopo quella passata in lockdown – con migliaia di pezzetti di cioccolato chiusi in una scatola che, nella maggior parte dei casi, finiranno per buona parte nella spazzatura? Ogni anno la situazione si ripete: che fare con tutto il cioccolato delle uova? Ecco quindi che lo chef numero uno in Italia ci fornisce una soluzione.

E lo fa tramite i suoi canali social, dove già da tempo, in periodo di isolamento forzato, ha avviato una sorta di format di ricette, in compagnia della sua divertente famiglia: “kitchen quarantine”.

La nuova puntata delle ricette di Bottura, dunque, punta a recuperare le uova di Pasqua, facendone una mousse di cioccolato al sentore di caffè. 150 grammi di uova di Pasqua (fondente al 70-75%) pestato a piccoli pezzettini, 6 tuorli d’uovo, 40 grammi di zucchero, 400 gr di panna liquida e una manciata di chicchi di caffè. Si fa una crema inglese e la si unisce alla cioccolata, facendone una crema “superlucida”. Si monta leggermente la panna e si mescola per farne una mousse, aggiungendo un po’ di vaniglia. Che però – ammette Bottura – perfino lui non è riuscito a procurarsi, perché la coda al supermercato era troppo lunga. Anche i super chef hanno problemi con la spesa, dunque, come noi comuni mortali. Meno male che ci restano le uova di Pasqua da riciclare.