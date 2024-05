Massimo Bottura presenta la sua Ducati Unica personalizzata

Per festeggiare le tre Chiavi Michelin (“chiavi”, sì, e non solo stelle: di recente la Rossa ha preso a premiare le strutture ricettive anche in Italia) non c’è nulla di meglio dell’aggiunta di un nuovo “giocattolino”, se così vogliamo definirlo, al proprio playground personale. Massimo Bottura ha presentato la sua Multistrada V4 Pikes Peak Desert, una Ducati personalizzata creata dal connubio di idee tra lo chef e gli stessi designer del Centro Stile Ducati.

Badate bene, però – non si tratta di una collaborazione speciale, o diversamente del lancio di una qualche moto in edizione limitata (e il sospetto è lecito: d’altro canto abbiamo più volte visto lo stesso Bottura vestire i panni del testimonial, come nel caso dell’italianissimo – e sottolineiamo il superlativo – spot di casa New Balance); ma del risultato del programma di personalizzazione Ducati Unica, lanciato dalla Casa di Borgo Panigale nel gennaio del 2022.

Un’occhiata alla Ducati di Massimo Bottura

Ducati Unica, dicevamo, è un programma di stampo ufficiale che nasce con l’intenzione di fornire agli stessi appassionati di realizzare la moto dei propri sogni andando a interagire, in prima persona, con i designer del Centro Stile Ducati. Il ventaglio delle personalizzazioni è ampio e interessante – dall’utilizzo di materiali pregiati fino alle finiture di stampo esclusivo, passando anche e naturalmente per una selezione di colori speciali.

La creatura di Massimo Bottura, come si può intuire dal nome accennato brevemente in apertura di articolo, attinge una evidente parte della sua ispirazione dall’immaginario tipico del deserto: l’esempio più lampante è la verniciatura speciale di una tinta simile alla sabbia che colora le alpi, i paramani, il parafango e i cerchi della moto.

Tra gli altri dettagli troviamo la sella in Alcantara, che richiama le tonalità principali della moto; e un lavoro più certosino sulle parti di meccanica, compreso un silenziatore realizzato appositamente per questo specifico modello. Non mancano, infine, i dettagli che potremmo definire più distintivi, più “propri”, che rendono la Multistrada V4 Pikes Peak Desert la Ducati di Massimo Bottura: la firma dello chef sulla sella e le immancabili tre stelle Michelin.

La “presentazione”, per così dire, è avvenuta anche e soprattutto attraverso la vetrina dei social con la pubblicazione di una storia su Instagram – “Licenza poetica”, scrive lo chef modenese -; ma i nostri lettori più attenti sapranno che la passione di Bottura per le Ducati è storia già nota: come ha scritto lui stesso all’interno del libro Slow Food, Fast Cars, realizzato con la moglie Laura Gilmore, “Ci sono le moto, e poi ci sono le Ducati”.