MasterChef a un passo dalla finale, tra ospiti stellati e viaggi nel tempo

Una manciata di sfide per una manciata di concorrenti. Attenzione, però: guai a pensare che la strada verso il titolo di 14° MasterChef del Bel Paese sia tutta in discesa.

A sistemare gli “ostacoli” verso il traguardo, come di consueto, ci pensa il tridente di sfondamento formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Ostacoli stellati, badate bene: tra i banchi della MasterClass faranno il loro ingresso Rasmus Munk ed Hélène Darroze.

Ospiti stellati e viaggi nel tempo

Dicevamo: Munk, due stelle all’Alchemist di Copenaghen, habitué dei piani alti della World’s 50 Best Restaurants, più di recente autore della prima esperienza gastronomica nello spazio; e Darroze, tre stelle Michelin a The Connaught di Londra, 2 stelle al Marsan di Parigi e 1 stella Michelin a Villa La Coste in Provenza, in Francia.

Il primo sarà giudice e fonte d’ispirazione per l’Invention Test; la seconda icona e arbitro per l’ultimo Skill Test di questa stagione. La posta in gioco, l’avrete intuito, è alta.

Le norme operative, però, non mentono: il nostro dinamico duo stellato farà seguito a una prima puntata con una particolare Mystery Box che vuole trasformarsi in macchina nel tempo. Per l’occasione, infatti, i concorrenti saranno affiancati dalla loro “versione junior”. Ma in che senso?

Trattasi di un giovanissimo studente o appassionato di food che dovrà dare ai nostri una mano preziosa, aggiungendo quella creatività un po’ beffarda e coraggiosa quanto basta tipica degli adolescenti.

Gli episodi di giovedì 13 febbraio, come di consueto, andranno in onda su Sky Uno a partire dalle ore 21 e 15, in streaming su NOW e saranno anche disponibili on demand e visibili su Sky Go. L’appuntamento per i più curiosi, però, inizia già alle 19:35 sempre sugli stessi canali con MasterChef Magazine, la rubrica dedicata agli amanti della cucina in cui i cuochi amatoriali in gara quest’anno si alternano a chef già affermati.