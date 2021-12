MasterChef Academy, al via la prima scuola di cucina online con i concorrenti dello show

di Luca Venturino 21 Dicembre 2021

MasterChef Academy, la prima scuola di cucina online firmata MasterChef Italia, ha appena aperto le iscrizioni: a partire dal 17 gennaio 2022, infatti, inizierà il percorso didattico dove gli studenti potranno confrontarsi con i MasterCoach, e cioè i concorrenti più amati e iconici delle scorse edizioni dello show e alcune delle stelle più brillanti della cucina contemporanea.

Le formule di abbonamento sono tre in tutto, e permettono agli utenti di accedere a una piattaforma dedicata con una library ricca di contenuti teorici e pratici, che possono spaziare dall’utilizzo degli elettrodomestici e altri utensili fondamentali fino alle preparazioni più innovative e ambiziose, come la carbonara molecolare di Valerio Braschi. L’apprendimento è aperto a tutti, dai neofiti alle prime armi a chi, invece, si muove tra i fornelli con più esperienza; e sia mai che un giorno germogli anche la voglia di mettersi in gioco nel programma vero e proprio, che tra l’altro è tutt’ora in onda con l’undicesima stagione.

Vi abbiamo parlato di concorrenti (spoilerandovi addirittura un nome) e stelle della scena gastronomica: a tenere le lezioni, infatti, ci saranno professionisti del calibro di Enrico Bartolini (9 stelle Michelin), Debora Massari (Pastry Chef di fama internazionale), Marco Sacco (2 stelle Michelin), Chiara Pavan (1 stella Michelin), Cristina Bowerman (1 stella Michelin) e Terry Giacomello (1 stella Michelin); accompagnati da beniamini del pubblico come Valerio Braschi (vincitore MasterChef Italia 6), Francesco Aquila (vincitore MasterChef Italia 10), Simone Finetti (MasterChef Italia 4), Antonio Colasanto (MasterChef Italia 10), Monir Eddardary (MasterChef Italia 10), Irene Volpe (MasterChef Italia 10), Antonio Lorenzon (vincitore MasterChef Italia 9).