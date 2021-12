MasterChef Italia 11: la nuova edizione è a tema “integrazione gastronomica”

di Manuela 16 Dicembre 2021

Tutti pronti per la nuova edizione di MasterChef Italia 11? Questa sera, come di consueto alle ore 21.15, su Sky Uno (canale 108 di Sky) e Now TV torna l’appuntamento con il celebre cooking show targato Endemol Shine Italy.

Confermato il trio di giudici formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che, quest’anno, parlano di “un solo giudice fuso insieme”. Al di là dell’amicizia e delle differenti idee in cucina, ecco che i giudici hanno rivelato che la loro diversità ogni tanto li porta a litigare, ma solo per il bene del programma.

Bruno Barbieri ha poi scherzato sostenendo di essere colpito dal fatto che loro tre non abbiano ancora aperto un ristorante insieme: per lo chef sarebbe una cosa interessante e che porterebbe parecchi soldi. Ma a questo punto Antonino Cannavacciuolo ha sottolineato che lui cucinerebbe, Bruno accoglierebbe e Giorgio metterebbe i soldi.

In questa stagione saranno importantissime le storie, alcune delle quali parleranno anche di problemi alimentari (seguendo la strada aperta nella passata edizione da Irene Volpi, finalista di MasterChef Italia 10 che ha anche pubblicato un ricettario tutto vegetale).

Una prima fase di selezione è già avvenuta online, mentre questa sera ci aspettano i Live Cooking. Come in passato, per accedere alle successive Prove di Abilità bisognerà ottenere almeno due ok da parte dei giudici. Qui chi si sarà dimostrato all’altezza delle richieste dei tre giudici, potrà ottenere il grembiule col suo nome per accedere alla Masterclass.

Nel caso qualche concorrente non avesse convinto del tutto i giudici, ma non fosse ancora idoneo per l’uscita di scena, potrebbe giocarsi l’ultima chance alla Sfida Finale.

A questo punto, una volta creata la Masterclass con i 20 concorrenti iniziali, ecco che gli aspiranti chef dovranno cimentarsi con le classiche prove:

Mystery Box

Invention Test

Pressure Test

Skill Test

esame a sorpresa

Fra gli ospiti che si alterneranno in questa nuova edizione, tanti volti nuovi e tanti volti, invece, già visti nel programma:

Marie Robert (ha ottenuto la sua prima stella Michelin a 30 anni)

Anissa Helou (esperta mondiale di cucina mediorientale)

Lele Usai (soprannominato lo chef marinaio, con una stella Michelin)

Terry Giacomello (chef sperimentatore)

(chef sperimentatore) Andreas Caminada (tre stelle Michelin della cucina elvetica)

Enrico Crippa (tre stelle Michelin)

E sì, ci sarà anche lui: l’inossidabile maestro Iginio Massari condurrà ancora una volta la temutissima prova di pasticceria. Il vincitore otterrà un premio da 100mila euro in gettoni d’oro e potrà pubblicare il suo primo di ricette, accedendo anche a un corso di alta formazione presso Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Da venerdì 24 dicembre, poi, comincerà anche MasterChef Magazine, da lunedì a venerdì alle ore 19.45.

E se non vi bastassero le puntate del giovedì sera e il Magazine, confermiamo che anche quest’anno ci saranno le nostre implacabili recensioni a tenervi compagnia.