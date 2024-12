MasterChef, anticipazioni della seconda puntata tra blind test e volti noti

C’è una MasterClass da completare, e l’appuntamento di stasera – ore 21:15 su Sky Uno – servirà proprio a distribuire gli ultimi grembiuli. Come di consueto, però, c’è un “ma”. MasterChef torna per la seconda puntata, dedicata per l’appunto all’ultima fase delle selezioni: diamo un’occhiata alle anticipazioni.

Le norme operative rimangono, a grandi linee, le stesse: il tridente d’attacco formato da Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri torna a distribuire grembiuli e giudizi. La puntata si aprirà ancora una volta con i Live Cooking, assistiti da un’ospite che è anche volto noto; e poi sarà il turno del temutissimo Blind Test.

La “vedetta” e il Blind Test

Chef Chiara Pavan, una stella Michelin e una stella Verde al ristorante Venissa nella laguna veneta, era di fatto stata ospite alla nona puntata della scorsa edizione. Quest’anno tornerà per vestire i panni della “vedetta” al fianco dei tre giudici, e dovrà aiutare gli aspiranti membri della MasterClass a districarsi tra le difficoltà del Live Cooking, assistendoli alla prima fase di preparazione del piatto e spronandoli soprattutto contro sprechi, disorganizzazione e disordine sul piano di lavoro.

Tempo di abbassare le luci, dunque. I grembiuli in bianco saranno stati opportunamente distribuiti, ma c’è ancora da decidere il destino di quelli in grigio, assegnati a quei concorrenti che sono riusciti a collezionare solamente due sì su tre. Il Blind Test sarà una prova al buio per i giudici e a sorpresa per i cuochi: il giudice da convincere, chiunque egli sia, si prenderà un momento di pausa nel backstage mentre i grembiuli grigi si sfidano a coppie con appena 15 minuti a disposizione.

Il giudice in questione, è bene notarlo, potrà sentire quel che succede ai fornelli, ma non avrà modo di vedere nulla: terminati i quindici minuti di cui sopra, emergerà dal backstage e valuterà i piatti scegliendo quello che l’ha convinto di più. Blind Test, per l’appunto, o test alla cieca: il nostro giudice avrà solamente i propri sensi per valutare i piatti. Chi si aggiudicherà gli ultimi posti nella MasterClass?