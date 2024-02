MasterChef, anticipazioni della nona puntata: ospiti Chiara Pavan e Riccardo Gaspari

Lo sappiamo, la scelta sarà ardua domani sera per alcuni di voi: MasterChef o Sanremo? Beh, qui non abbiamo dubbi: meglio mille volte vedere le prodezze di Settimino (anche con la lingua italiana), le disfide fra Michela e Kassandra e assaporare il confortante pessimismo cosmico del duo Niccolò/Eleonora che sorbirci le canzoni dell’Ariston. Dunque via alle anticipazioni della nona puntata di MasterChef Italia 13, con ben due ospiti finalmente: gli chef stellati Chiara Pavan e Riccardo Gaspari.

MasterChef Italia, ben due ospiti stellati e uno Skill Test

Deo gratias, finalmente Sky ha riaperto i cordoni della borsa? Perché domani sera all’appello ci saranno, oltre ai tre giudici Bruno Barbieri (aspettiamo con maggior ansia i suoi look rispetto a quelli del red carpet degli Oscar, per dire), Giorgio Locatelli (Barbieri aspetta a sua volta con ansia di vedere se il collega Locatelli anche questa volta avrà osato mettere una t-shirt sotto la giacca) e Antonino Cannavacciuolo (lui non aspetta, ormai difficile vederlo dal padel senza le scarpe da ginnastica ai piedi), ecco che ci saranno ben due ospiti, entrambi stellati: stiamo parlando di Chiara Pavan e Riccardo Gaspari.

L’appuntamento è, come al solito, per giovedì 08 febbraio 2024, alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in diretta streaming su NOW.

La serata sarà improntata al tema della sostenibilità in cucina. Per questo motivo, come ospiti, sono stati chiamati Chiara Pavan e Riccardo Gaspari, entrambi detentori di una stella Michelin e di una Green Star, la stella verde dedicata alla sostenibilità. Chiara Pavan è la chef del ristorante Venissa, sull’isola di Mazzorbo a Venezia. Suo il computo di introdurre gli otto concorrenti rimasti alla tematica della cucina ambientale, con particolare focus sulla laguna veneta.

Riccardo Gaspari, invece, è lo chef del ristorante Sanbrite di Cortina d’Ampezzo. A lui il compito di far conoscere agli aspiranti chef non solo i sapori della montagna, ma anche quelli della cucina rigenerativa che non spreca niente e che dà valore e importanza anche a ingredienti tipici dei boschi come il pino mugo o a quelli che sono solo apparentemente semplici, come il sedano rapa.

Come di consueto, tre le prove che attendono al varco i concorrenti superstiti: