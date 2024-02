MasterChef, anticipazioni dell’undicesima puntata: in esterna ospiti da Mauro Uliassi

Il traguardo finale è ormai a portata di mano: limpido e ben definito, si staglia a un orizzonte sempre più vicino. Il grembiule, però, continua a pesare sulle spalle dei concorrenti; e la strada per raggiungere l’obiettivo è ancora irta di imprevisti e insidie – insidie pensate tanto per mettere alla prova tanto le capacità ai fornelli quanto la resistenza a situazioni di forte pressione. Figuriamoci quando queste due letture vanno a confluire in una sola prova, come un’esterna presso le cucine di un ristorante con tre stelle Michelin. Rimangono ancora cinque concorrenti in gara in questa edizione di MasterChef Italia: diamo un’occhiata alle anticipazioni per l’undicesima puntata.

Cominciamo, come di consueto, con le più noiose – ma necessarie, beninteso – norme operative: l’appuntamento con l’undicesima puntata di MasterChef Italia è previsto per questa sera, giovedì 22 febbraio, alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in diretta streaming su NOW TV.

MasterChef Italia, undicesima puntata: dalla Mystery Box “musicale” all’esterna da Uliassi

Il tridente d’attacco è sempre lo stesso, ormai titolarissimo e ampiamente collaudato, con la giusta dose di pacche fotoniche – ma amichevoli eh, parliamoci chiaro – sulle spalle e sguardi di selce capaci di fare sentire piccoli e inadeguati anche chi se ne sta a casa, comodo sul divano, lontano da grembiuli e Pressure Test e compagnia bella: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

L’undicesima puntata di MasterChef Italia si aprirà con una Mystery Box a tema “musicale” e andrà a chiudersi con un Pressure Test “davvero imprevedibile”, che scremerà i cinque grembiuli rimasti in gara definendo la formazione che si sfiderà per l’attesissima finale, in programma per il prossimo giovedì. Alpha e Omega sono naturalmente importanti, ma è bene notare che la cosiddetta “ciccia”, a onore del vero, sta nel mezzo.

Potremo goderci un primo assaggio in occasione dell’Invention Test, calibrato secondo il profilo degli ingredienti multietnici: per l’occasione la Masterclass accoglierà chef Mory Sacko, una stella Michelin al ristorante MoSuke in quel di Parigi, che valuterà i piatti preparati da Antonio, Eleonora, Michela, Niccolò e Sara.

Per la prova esterna, invece, ci si sposterà sulla costa Adriatica, a Senigallia, presso uno degli altari del gusto più importanti del firmamento italiano – Uliassi di chef Mauro Uliassi, tre stelle Michelin e 34esimo posto complessivo nella più recente edizione di The World’s 50 Best Restaurants. Si tratterà di una prova pratica, come è naturale che sia, ma che poggia anche inevitabilmente sul verificare se i nostri cinque protagonisti avranno i nervi necessari a reggere l’emozione di lavorare in una delle cucine più conosciute del panorama gastronomico nazionale.