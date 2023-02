MasterChef Argentina: Wanda Nara sarà la nuova conduttrice

di Manuela Chimera 10 Febbraio 2023

MasterChef Argentina ha annunciato chi sarà il prossimo conduttore del programma: sarà Wanda Nara, ex di Mauro Icardi. A confermare la notizia è stata la stessa Wanda tramite un post su Instagram. La notizia di Wanda Nara come conduttrice di MasterChef Argentina è stata poi anche confermata sia da Telefe, canale argentino che trasmetterà il programma sia da Angel de Brito, conduttore di LAM.

MasterChef Argentina: Wanda Nara sarà conduttrice, non giudice

Wanda Nara, dopo essersi separata dal marito Mauro Icardi (di cui era anche agente), ha deciso di cambiare carriera e sta puntando al ruolo di star della televisione. Se ricordante, la coppia si è separata lo scorso dicembre.

Già in fase di separazione, mentre Icardi giocava per il Galatasaray in Turchia, ecco che Wanda si era tuffata nel mondo della televisione come giudice nel programma The Masked Singer in Argentina. Adesso, invece, Wanda è pronta a fare da conduttrice nell’edizione argentina di MasterChef. Attualmente Wanda si trova ancora in Turchia con i suoi cinque figli, ma a breve dovrebbe lasciare il paese duramente colpito dal terremoto per andare prima in Brasile a girare una pubblicità per una marca di creme e poi in Argentina, per registrare le puntate di MasterChef.

Alla notizia alcuni fan sono rimasti perplessi: può una persona che non è chef o che non c’entra con il mondo della ristorazione (preparare i pancake al mattino non conta) partecipare a MasterChef? Certo, perché Wanda non si presenterà nelle vesti di giudice, ma in quelle di conduttore.

La cosa potrebbe spiazzare un po’ noialtri in quanto nell’edizione italiana di MasterChef non c’è mai stato un conduttore: noi in Italia abbiamo avuto sempre e solo giudici. In molte altre edizioni estere, però, accanto ai giudici c’è sempre un conduttore.

In questi casi solitamente i giudici sono rappresentati da chef, ristoratori (come accaduto anche da noi con Joe Bastianich che, tecnicamente, non è uno chef) o comunque personalità addentro nel settore. I conduttori, invece, possono anche non essere cibo-addicted, ma personalità dello star system. Per esempio, nell’edizione di MasterChef India, il conduttore è stato un attore (qui giudici non pervenuti), Akshay Kumar se te lo stai chiedendo. Nell’edizione spagnola del programma, invece, la conduttrice è stata una modella e star della televisione, Eva González.

Quindi ci sta perfettamente il fatto che Wanda Nara sia la conduttrice. Nel post di Instagram di Wanda, però, accanto a messaggi di entusiasmo e di sostegno da parte dei fan, c’è anche chi si chiede perché sia stata scelta lei a condurre la nuova edizione di MasterChef Argentina e non un altro conduttore magari più esperto.

Ecco il post di Instagram dove Wanda Nara ha dato l’annuncio: