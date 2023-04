Masterchef commentato dalla Gialappa’s Band: il ritorno del trio

di Luca Venturino 20 Aprile 2023

Nostalgici di tutto lo Stivale, unitevi! La Gialappa’s Band è pronta a tornare in televisione con un nuovo programma tutto suo in cui – stando alle ultime indiscrezioni – andrà a commentare Masterchef Italia (non vediamo l’ora di sentire cos’avranno da dire sul nostro caro Edoardo, con tanto di frangetta, baffone anni Settante e salopette viola) e altri famosi programmi televisivi come X Factor e Pechino Express, oltre ai più importanti eventi sportivi e altre produzioni (usare il termine creature ci dispiaceva, anche se forse è adatto) del vasto mondo dell’internet. Un vero e proprio “ritorno alle origini”, in altre parole; dopo un ultimo periodo in cui il famoso gruppo di comici è apparso quasi esclusivamente in forma di ospiti in altri programmi.

Il ritorno della Gialappa’s Band, tra Masterchef e X Factor

Insomma, niente più consegnarsi a lunghi pellegrinaggi nostalgici tra le pagine di YouTube e Facebook per rivivere i provini e i momenti migliori (o peggiori? A voi l’ardua sentenza) del Grande Fratello o le avventure del Cervia di Ciccio Graziani: la Gialappa’s Band torna a regalarci nuovi materiali su nuovi personaggi. Ma bando alle ciance, e diamo un’occhiata alle norme operative: quando inizierà il nuovo programma? E dove dovremo sintonizzarci per vederlo?

Semplice: stando a quanto lasciato trapelare il ritorno della Gialappa’s Band in televisione avverrà a maggio, su TV8 in simulcast con Sky Uno, in prima serata. Il nome della trasmissione è già tutto un programma – Gialappashow -, e pare che figurerà persino il Mago Forest come conduttore oltre a tanti altri comici arruolati. Buone notizie che vi avranno scaldato la pancia, non abbiamo dubbi, ma purtroppo c’è anche dell’amaro: la Band sarà infatti presente solamente per due terzi, in quanto Carlo Taranto ha preferito non tornare in televisione.

Come accennato in apertura di articolo, l’impronta del programma sarà quella a cui la Gialappa’s Band ci ha ormai abituato: “Forest che conduce e una manica di idioti che gli ruota attorno”, tanto per citare una recente intervista a Giorgio Gherarducci rilasciata a Tv+Zoom. “In più ci saranno i filmati” ha aggiunto Marco Santin “riguarderanno i programmi Sky, di tutta la piattaforma… cose che avremmo sempre voluto commentare, tipo Masterchef. E non solo”.

A noi, nostalgici e amanti dello zapping vecchio stile, nel frattempo non rimane che portare un poco di pazienza: l’appuntamento è previsto per maggio (anche se non è ancora stata comunicata una data ufficiale per l’esordio). Fino ad allora, via al ripasso dei provini del GF.