Masterchef: Elena racconta sui social la sua lotta all’alopecia

di Luca Venturino 14 Aprile 2022

Elena Morlacchi, ex concorrente di Masterchef 11 che più recentemente abbiamo visto su queste pagine per l’apertura del suo home restaurant, si è rivolta al suo pubblico di Instagram per commentare quanto successo durante la notte degli Oscar (confidiamo che sappiate perfettamente a cosa ci stiamo riferendo) e ne ha approfittato per aprire una piccola finestra sulla sua personalissima lotta con l’alopecia.

“Avete visto Will Smith?” chiede in apertura Elena, rendendo immediatamente chiaro dove voglia andare a parare. “La sberla no, non ci sta. Di violenza ne abbiamo a sufficienza ovunque e quindi no, non la vogliamo” spiega, “però non è detto che una persona perché ha l’alopecia stia bene, o magari riesca a digerire e gestire in maniera serena (le prese in giro, ndr)”. Se da una parte condanna quindi inequivocabilmente la reazione violenta di Smith, dall’altra invita anche a una riflessione sulla legittimità del prendere in giro le persone per l’aspetto fisico.

“Se una è costretta a essere in un certo modo” continua, riferendosi evidentemente alla testa rasata per l’alopecia “non è detto che sia come me, che di questa cosa ne ho fatta una cosa divertente. Che poi anche io ho dovuto fare un percorso e digerirla: io ho avuto un problema prima di avere l’alopecia, poi che io abbia deciso adesso di non farli crescere è un altro paio di maniche”. Insomma, quello di Elena Morlacchi è fondamentalmente un appello alla sensibilità, al rispetto delle fragilità degli altri perché, come lei stessa spiega, “non è detto che un giorno tu non possa essere gli altri”.