MasterChef Italia: Elena apre il suo home restaurant a Ravenna

di Manuela 11 Aprile 2022

Anche se è finito, si continua a parlare degli ex concorrenti dell’ultimo MasterChef Italia. Se Polone è finito nei guai a causa di una pistola da softair non regolamentare, ecco che l’esuberante Elena ha deciso di aprire il suo home restaurant a Ravenna, più precisamente nella sua casa di Lido Adriano.

A differenza di altri partecipanti di MasterChef, Elena Morlacchi ha deciso di non entrare a far parte della brigata di un ristorante, bensì di aprire un home restaurant a casa sua.

Elena ha spiegato che ha iniziato da poco, ma tutto sta andando bene. Ammette, però, di dover ancora capire come gestire il tutto, ma i commensali avuti finora a cena a casa sua sono stati felici dell’esperienza.

La gente va da lei non solo per mangiare bene, ma anche per divertirsi perché lei ama interagire con loro. E confessa che molti vengono per conoscere di persona quella Elena di MasterChef che tanto li aveva fatti ridere durante il programma (se ricordate era uscita durante la decima puntata).

Come menu, propone piatti legati alla stagionalità e ai prodotti a km 0 che riesce a trovare (fra cui anche lo zafferano di Porto Fuori). Inoltre si presta anche ad assecondare preferenze, intolleranze e allergie dei clienti, adattando le portate alle varie richieste. Inoltre propone ai suoi ospiti pane e grissini fatti in casa visto che ama parecchio panificare.

Fra i piatti che si possono gustare a casa di Elena ci sono:

tonno di coniglio in vasetto con verdure, salvia e una foglia di pane croccante

risotto alla parmigiana con crema di coniglio allo zafferano (e sgrassata finale con scorzetta di limone grattuggiato in onore di chef Antonino Cannavacciuolo)

rollè di coniglio con patè di fegat tartufato, carota e foglia di cavolo bok-choy cinese

i tre cucchiai: ganache di cioccolato fondente e matcha, mou salata e lemon curd (sempre per sgrassare: diciamo che lo chef Cannavacciuolo ha lasciato il segno nella cucina di Elena)

A fine serata, poi, Elena ha spiegato che regala ai suoi ospiti un perizoma da polso portafortuna, come fatto durante la finale di MasterChef. Ma una cosa ci chiediamo: chef Bruno Barbieri sarà già andato a cena da Elena? Ricordiamo con affetto e un po’ di nostalgia i siparietti fra i due.