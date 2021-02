MasterChef Italia 10, ottava puntata: ospite lo chef Terry Giacomello

Tutti pronti per l’ottava puntata di MasterChef Italia 10? Dopo il passaggio di Iginio Massari nello scorso episodio, domani sera ci aspetta una Mystery Box a tema quattro elementi, come ospite lo chef Terry Giacomello e un’esterna al Lago d’Iseo.

L’appuntamento è, come sempre, per giovedì 4 febbraio alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e su NOW TV. I tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, fra un siparietto e l’altro, dovranno stabilire chi potrà andare avanti nella gara di MasterChef. Tre le prove: