MasterChef Italia 10, seconda puntata: la prima Mystery Box è dedicata a un colore

Seconda puntata in arrivo per la nuova stagione di MasterChef Italia 10. E per gli aspiranti chef con il grembiule grigio si preannuncia la prima, temuta Mystery Box di questa edizione. Per ora si sa solo che sarà dedicata a un colore: il nero.

L’appuntamento è, come al solito, alle ore 21.15 sul Sky Uno (canale 108) e su Now TV. Dopo la prima puntata sono stati assegnati cinque grembiuli bianchi (vuol dire che accedono direttamente alla gara senza fare ulteriori prove), ma rimangono ancora parecchi grembiuli grigi che potrebbero diventare bianchi per poter entrare a far parte della Masterclass vera e propria.

Gli aspiranti chef col grembiule grigio, quelli che durante i Live Cooking non hanno convinto tutti e tre i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, dovranno affrontare questa sera le Sfide: o saranno dentro o saranno fuori, non ci saranno più sessioni di recupero.

La Masterclass sarà composta da 21 grembiuli bianchi. Attualmente ci sono 28 grembiuli grigi (coloro che hanno ottenuto due Sì dai giudici o un solo Sì e la firma del giudice favorevole che ci ha “messo la faccia”): visto che i grembiuli bianchi finora assegnati sono 5 (Ilda, Alessandra, Irish, Azzurra e Antonio), ecco ci sono solamente 16 posti ancora liberi fra i grembiuli bianchi.

I 28 grembiuli grigi dovranno sottoporsi a una prova alquanto complessa. Ci sarà, infatti, già la prima Mystery Box che sarà incentrata sul colore nero, il colore del grembiule dei peggiori di questa prima sfida.

Coloro che riusciranno a superare la prova, saliranno in balconata per entrare a far parte della Masterclass. Gli altri, invece, dovranno sottoporsi al primo Pressure Test di questa edizione.